الكأس لميسي.. والدموع للبقية

دوليه

غالباً ما يكون الوداع صعباً جداً لاسيما للاعب كرة قدم يخوض كأس العالم للمرة الأخيرة في مسيرته، لكن ليونيل ميسي يغادر مشاركته الخامسة والابتسامة على محياه بعدما فك عقدته وقاد الأرجنتين الى لقبها المونديالي الأولى منذ 1986 بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح أول من أمس في قطر. وبعد مباراة خاطفة للانفاس اعتقد فيها الأرجنتينيون أنهم حسموا الأمور في الوقت الأصلي بتقدمهم 2-0، كان لكيليان مبابي كلام آخر، إذ أدرك التعادل بهدفين في غضون دقيقة قبل قرابة عشر دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

ثم عندما أعاد ميسي بهدفه الشخصي الثاني في اللقاء الأرجنتين الى المقدمة في الوقت الإضافي، وعاد مبابي ورد بهدفه الشخصي الثالث ليفرض ركلات الترجيح التي ابتسمت لزميله في باريس سان جرمان ومنحته أفضل هدية وداع للنهائيات العالمية التي خاضها للمرة الخامسة والأخيرة بعمر الخامسة والثلاثين.

وتوج ميسي هذه المشاركة التاريخية بنيله أيضاً لقب أفضل لاعب للمرة الثانية بعد أولى عام 2014، منهياً السباق على جائزة الهداف وصيفاً لمبابي بالذات (7 مقابل 8)، علماً ان «البرغوث» كشف أول من أمس انه يرغب «الاستمرار في خوض بعض المباريات بصفتي بطلاً للعالم»، قبل اعتزاله دولياً. لكن الأمر كان مغايراً بالنسبة للشخص الذي طالما اعتبر الغريم الأساسي لميسي على زعامة نجومية العصر الحالي، والحديث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وجد نفسه عن 37 عاماً من دون فريق بعد فسخ عقده مع مان يونايتد الإنكليزي خلال تواجده في قطر لخوض المونديال بسبب انتقاده النادي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وازداد وضع «سي آر 7» صعوبة بعدما وجد نفسه خارج التشكيلة الأساسية للمدرب فرناندو سانتوش، ليودع الـ»دون» النهائيات باكياً بعد الخروج من ربع النهائي على يد المغرب، إدراكاً منه أن فرصته الأخيرة كي يفوز باللقب للمرة الأولى قد طارت. وصحيح أن نيمار، البالغ من العمر 30 عاماً فقط، ألمح الى إمكانية نهاية مشواره المونديالي، لكن البرازيلي لم يحسم الأمر نهائياً بعد مشاركة مخيبة أخرى تركته يغادر الملعب بعد خسارة ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح وهو يبكي أيضاً.

وكشف نجم سان جرمان أنه «مُدمَر نفسياً»، واصفاً ما حصل «بالخسارة التي ألحقت بي أكبر ألم بكل تأكيد»، مضيفاً «بعدها أجهشت بالبكاء من دون أن أتمكن من التوقف عن ذلك. هذا الأمر سيجعلني متألماً طويلاً جداً».

وبما أنه في السابعة والثلاثين من عمره، لن يكون مودريتش متواجداً مع المنتخب في مونديال 2026، لكنه أكد استمراره معه للمستقبل القريب، فيما أبدى المدرب زلاتكو داليتش رغبة بأن يبقى نجم ريال مدريد الإسباني مع المنتخب حتى كأس أوروبا 2024.

وبعد صيام عن التسجيل في النهائيات، نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن 34 عاماً في تسجيل هدفه المونديالي الأول وكان في الفوز على السعودية في دور المجموعات، لكن المغامرة انتهت عند ثمن النهائي على يد فرنسا في لقاء سجل خلاله هدفاً ثانياً (1-3).

وبدموع وغضب، ودع نجما الأوروغواي لويس سواريز وإدينسون كافاني المونديال الأخير لهما بهدف وحيد وقف بين بلدها وبطاقة التأهل بعدما فازت على غانا 2-0 من دون أن يكون ذلك كافياً نتيجة المفاجأة التي حققتها كوريا الجنوبية على حساب برتغال كريستيانو رونالدو بتحويلها تخلفها الى فوز 2-1.

