«ليو»: شعرت أنها ستكون هذه المرة

دوليه

أكد الاسطورة الارجنتيني ليونيل ميسي أنه سيواصل مسيرته الدولية بعد أن قاد بلاده الى لقبها الثالث في كأس العالم. قال صاحب الـ35 عاماً الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة في حديث مع قناة أرجنتينية «أريد الاستمرار في خوض بعض المباريات بصفتي بطلاً للعالم».

لكن ميسي اعترف بأن مسيرته أوشكت على الانتهاء بعد أن رفع أخيراً الكأس التي طال انتظارها وحمل عبء عدم الفوز بها طيلة مسيرته للارتقاء الى مصاف دييغو مارادونا. وسجل مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي هدفين في النهائي الدراماتيكي الذي انتهى بنتيجة 3-3 بعد الوقتين الاصلي والاضافي، قبل أن يسجل الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات محاولته في ركلات الترجيح التي فازت بها الأرجنتين 4-2. وقال ميسي «من الواضح أنني أرغب في إنهاء مسيرتي بهذا (اللقب)، لا يمكنني طلب المزيد. مسيرتي أوشكت على النهاية لأن هذه هي سنواتي الأخيرة». وبعد العديد من خيبات الأمل في النسخ الأربع السابقة التي شارك فيها، بينها خسارة نهائي 2014 أمام ألمانيا في البرازيل، قال ميسي إنه شعر دائماً أن وقته سيأتي. وأضاف «من الجنون أن ذلك حدث، لكنه مذهل. إنه لأمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة. لقد قلت سابقاً إن الله سوف يمنحني هذا (اللقب)، لا أعرف لماذا ولكني شعرت أنها ستكون هذه المرة». أما بالنسبة للمباراة، قال ميسي إنه كان من الصعب تفسير السيناريو بعد أن تخلت الأرجنتين عن تقدمها بهدفين عندما عادل كيليان مبابي في الدقيقتين 80 و81 ويأخذ المواجهة الى التمديد.

