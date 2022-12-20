سكالوني: نستحق الفوز

دوليه

قال ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، إن مباراته أمام فرنسا كان يجب الفوز فيها خلال الدقائق الـ90.. إذ حقق انتصاره (4-3) بركلات الترجيح، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي (3-3).

وأوضح سكالوني، خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة، إلى أن فريقه كان مكافحاً، والمباراة لم تكن بالسهلة، قائلا: «لن يغير طريقته في تسمية الأمور، هؤلاء يلعبون من أجل وطنهم الأرجنتين.. هذا ما أريد أن أقوله للجمهور، ونحن سعداء وفخورين بالإنجاز وبتشجيعكم». وأضاف: «نستحق هذا الإنجاز رغم أن فرنسا صعبوا علينا بعض الأمور في المباراة.. يتعين عليه أحياناً الفوز على المنتخبات الأقوى، وهذا لا يعني أن المنتخبات اللاتينية غير قوية». وأكد: «تحدثت مع دي ماريا في وقت سابق من أجل اللعب بطريقته الذي يريد.. بعض التفاصيل قد لعبت دوراً إيجابياً في فوز الأرجنتين، فقد تمتعنا ببسالة كبيرة». وتابع: «قلت للاعبين إنهم قدموا مباراة جيدة قبل ركلات الترجيح، اللاعبون تحلوا بالصبر والتركيز وسط ثقة الحارس مارتينيز». وشدد: «إذا أراد ميسي أن يلعب في كأس العالم المقبل، فهو فخر عظيم للأرجنتين وهو يقدم العطاء لزملائه.. ليو منحني الثقة والطاقة الإيجابية قبل المباراة، كان يتحلى بالثقة العالية والكبيرة.. وأعتبر أن الكرة الأرجنتينية ولادة بالمواهب». وأمضى قائلاً: «أود أن أستمع إلى اللاعبين، عليهم أن يحتفلوا الآن، وفي غضون الأيام المقبلة سوف أستوعب ما حصل وكيف حدث الفوز».

