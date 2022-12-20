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دوليه

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مارتينيز: حلمت كثيراً بهذا اليوم


أكد إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، أن فريقه عانى بشدة في مباراة شهدت قتالا أمام فرنسا، للفوز ببطولة كأس العالم. وقال مارتينيز، في تصريح صحافي: «كانت معركة قتالية، كنا نعلم أن ذلك سيحدث، لقد حلمت كثيرا بهذا اليوم». وتصدى مارتينيز لفرصة خطيرة للغاية في نهاية الشوط الإضافي الثاني، ليمنع هدفا مؤكدا كادت تفوز به فرنسا، كما تصدى لضربة جزاء نفذها كومان في ضربات الترجيح، ليحصد المنتخب الأرجنتيني اللقب للمرة الثالثة في تاريخه. وبسؤاله عن شعوره خلال ضربات الترجيح، أوضح أنه كان هادئا، كما أهدى اللقب لعائلته، مضيفا: «لقد جئت من مكان متواضع للغاية، هذه البطولة إهداء لعائلتي».


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