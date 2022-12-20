فاران: لم نستسلم

دوليه

أبدى نجم الدفاع الفرنسي، رافاييل فاران، مشاعر مختلطة ما بين الحزن والفخر، عقب هزيمة «الديوك» أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، أول من أمس في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم.

وقال فاران، عقب المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل: «نشعر بحزن كبير، لكننا في الوقت نفسه فخورون بأنفسنا». وتابع نجم مان يونايتد: «حتى لو لم نلعب بشكل جيد، لمدة نحو ساعة في هذا اللقاء، فإننا لم نستسلم وحافظنا على تركيزنا، ونجحنا في العودة في المباراة وكان بإمكاننا الفوز.. لكننا خسرنا في النهاية بركلات الترجيح». وأضاف: «بعد المباراة كان لدينا شعور بمزيج من الحزن والفخر.. لكننا لدينا فريق شاب، وأظن أننا سننهض مجددا ونكون أكثر قوة.. نمتلك إمكانيات كبيرة وقلبًا أيضًا.. الآن أهنئ الأرجنتين، وقد كان فوزهم مستحقا.. علينا نحن أن نرفع رؤوسنا». وعن مجريات المباراة، قال فاران: «الشوط الأول كان صعبا، ولم نحقق أي شيء تقريبا.. لكننا استطعنا العودة وفرض حضورنا بقوة بعدها».

