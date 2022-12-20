«كونميبول» منح الأرجنتين 10 ملايين دولار

دوليه

منح اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول»، منتخب الأرجنتين مكافأة قدرها 10 ملايين دولار على تتويجه بالمونديال ، بعد تغلبه على فرنسا حاملة اللقب بركلات الترجيح (4-2).

وأعلن رئيس الكونميبول، أليخاندرو دومينغيز، في تغريدة على شبكة (تويتر) منح هذه المكافأة للمنتخب الأرجنتيني، مشيرا إلى أنه عاش «لحظات لا تنسى بجانب منتخب عظيم».

وذكر: «دخلنا إلى غرفة خلع الملابس الخاصة بأبطال العالم من أجل تسليمهم مكافأة الكونميبول لحصد اللقب والمقدرة بـ 10 ملايين دولار أميركي». وأرفق رئيس الكونميبول تغريدته بصورة لمنتخب الأرجنتين يظهر فيها قائده ليونيل ميسي وهو يمسك بالشيك.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه بمونديالي 1978 و1986، بينما توقف رصيد المنتخب الفرنسي عند لقبي 1998 و2018.

