الأرجنتين تحتفل بالكأس الغالية

دوليه

نزل آلاف الأرجنتينيين إلى الشوارع أول من أمس

احتفالا بفوز منتخبهم بكأس العالم للمرة الثالثة، بعد مباراة ماراثونية مشوقة انتهت بالتعادل مع المنتخب الفرنسي وحسمت بالركلات الترجيحية لصالح «البيسيليستي». وأطلق الأرجنتينيون العنان لأبواق سياراتهم واحتفلوا بالألعاب النارية.

ونسي الأرجنتينيون الأزمة التي يعانون منها جراء الوضع الاقتصادي الصعب، ونزلوا إلى الشوارع للاحتفال بإنجاز منتخب كرة القدم ونجمه ليونيل ميسي الذي

قاد «البيسيليستي» إلى لقبه الأول في كأس العالم منذ 1986 بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي أول من امس في قطر.

وتخلت الأرجنتين عن تقدمها بهدفين

عندما عادل كيليان مبابي في الدقيقتين 80 و81 وأخذ المواجهة إلى التمديد، ثم تقدمت بهدف ثان لميسي في اللقاء (108)، إلا أن مبابي أكمل الـ «هاتريك»

في الدقيقة 118 لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

واحتفل الأرجنتينيون بالألعاب النارية وأطلقوا العنان لأبواق سياراتهم ولفوا أنفسهم باللونين الأزرق والأبيض للعلم الوطني ورقصوا ولوحوا بالأعلام.

وقال ابن الـ31 عاما جويل سيارايو قبيل نهاية اللقاء «لا أصدق ذلك، لا أصدق ذلك»، مضيفا من مقهى في وسط العاصمة بوينس أيرس «قدرهم أن يعانوا. هذا من شروط أن تكون أرجنتينياً».

وأضاف مشجع آخر يشاهد المباراة على شاشة عملاقة في حديقة سينتيناريو في العاصمة إنها «ملحمة، هذه ملحمة. كل تاريخ الأرجنتين فيه معاناة مماثلة».

وكانت مشاهدة نهائي كأس العالم والحلم بإحراز اللقب ضرورية معنوياً، من أجل الهروب من الواقع بالنسبة لمواطني بلد عانى سنوات من الاضطرابات الاقتصادية بسبب التضخم المتصاعد.

ويعيش حوالي 40 % من السكان البالغ عددهم 45 مليون نسمة في فقر، وقد تسبب انخفاض قيمة العملة في حدوث فوضى بعدما فقد الناس قوتهم الشرائية.

وأفاد أغوستين أسيفيدو، ابن الـ25 عاما الذي يعمل كعامل بناء في تيمبرلي والقادم إلى بوينس آيرس من أجل مشاهدة المباراة النهائية، أن «الأرجنتين بلد يعاني ويمر بأزمة اقتصادية حيث يصعب دائماً على المرء تغطية نفقاته في نهاية الشهر». لكن «كل ما اختبرناه من صعوبة كان يستحق كل هذا العناء. لنكن واضحين، الأرجنتين في ورطة، اقتصادياً واجتماعياً، الأمر سيئ. وبالتالي، فإن هذا الإلهاء مُستَحق بكل جدارة».

وأشاد العامل في مجال أقفال الأبواب غابريال إسكالانتي بمدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، قائلاً من حديقة سينتيناريو «إنهم يلعبون.

كما لو كانوا في الحديقة لكن تحت ضغط... إنه عمل رائع لهذا المدرب». وأضاف سيرخيو لوريتو (32 عاما) «إنهم يستحقون الفوز».

ومنذ وقت مبكر من صباح اول من أمس وقبل بدء المباراة، بدأت الساحة حول النصب العمودي الشهير في وسط بوينس آيرس تمتلئ بالناس. إنه الموقع التقليدي الذي يحتفل فيه الأرجنتينيون بالانتصارات الرياضية في العاصمة.

وبمجرد أن حُسم فوز الأرجنتين، نزل عشرات الآلاف باتجاه النصب، بامتداد ما يمكن للعين رؤيته وفي كل اتجاه مع غناء متواصل. كان الفرح ملموساً لكن كان هناك أيضاً ارتياح واضح بعد انتظار دام 36 عاماً لإضافة لقب عالمي ثالث.

وقال سوليداد بالاسيوس: «أنا في الخامسة والثلاثين من عمري. لقد كنت أنتظر 35 عاماً لهذه اللحظة في حياتي. لا أصدق ذلك. 35 عاماً في انتظار هذا الحلم».

وتابع: «لقد كنت أنتظر طيلة حياتي للاستمتاع بكأس العالم».

