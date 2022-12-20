صحف فرنسا لمبابي: ارفع رأسك

دوليه

أشادت الصحف الفرنسية في عناوينها الرئيسية بمنتخب بلادها رغم الخسارة أمام الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم.

وتوج راقصو التانغو بلقب كأس العالم بعد مباراة مثيرة على ملعب لوسيل، انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3) قبل أن ينتزع المنتخب الأرجنتيني اللقب بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح. وأجمعت الصحف الفرنسية على الإشادة بلاعبي الديوك ونجمي المباراة ليونيل ميسي وكيليان مبابي. عنونت صحيفة «ليكيب» الفرنسية غلافها برسالة لمبابي «ارفع رأسك».

أما صحيفة «لو باريزيان» فنشرت صورة جماعية للمنتخب الفرنسي برسالة «فخورون بكم».

من جانبها كتبت صحيفة «ليبيراسيون»: «الأساطير» مع صورة لميسي ومبابي، والإشارة إلى تألقهما في النهائي المثير بتسجيل 5 أهداف بواقع ثنائية لقائد الأرجنتين وهاتريك للنجم الفرنسي».

ونشرت صحيفة «لو فيغارو» صورة لاحتفال ميسي بكأس العالم مرتديا الزي الخليجي بعنوان «الأسطورة». وتحتها صورة تبرز حسرة كيليان مبابي رغم فوزه بجائزة الحذاء الذهبي بعنوان «حزن وتقدير».

من جانبها، عنونت «لوموند» عبر موقعها الإلكتروني «القصة المثالية تقريبا لمنتخب فرنسا في المونديال»، وأشادت باللاعبين الفرنسيين. وأضافت الصحيفة «وصل البلوز إلى قطر وسط حالة من الشكوك العارمة ويرحلون عنها بصفتهم وصيف البطل في نهائي ضد الأرجنتين. رغم عدم تحقيق النجمة الثالثة، نال لاعبو ديديه ديشان تقدير الجميع».

