الخليفي يريد الإبقاء على ميسي ومبابي

دوليه

أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان، أنه يريد الإبقاء على خدمات الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي خلال الفترة المقبلة. وقال الخليفي، عقب نهائي المونديال لإذاعة «RMC» الفرنسية: «نريد الاحتفاظ بمبابي وميسي، فأحدهما هداف المونديال والآخر أفضل لاعب في البطولة».

وأضاف رئيس باريس سان جرمان: «لا أريد أن أقول أي شيء لليونيل ميسي، اتفقنا على التحدث بعد كأس العالم وسنفعل ذلك». وانضم قائد التانغو إلى سان جرمان في خطوة مفاجئة، بعد نهاية عقده مع برشلونة الإسباني العام الماضي، وسيكون حرا بنهاية الموسم الحالي.

يُذكر أن عقد ميسي صاحب الـ35 عاما يتضمن بندًا للتمديد لمدة 12 شهراً، وتحرص إدارة باريس سان جرمان على تفعيله. وأشارت تقارير صحافية، أن ميسي لايزال يفكر في الخيارات المتاحة أمامه، ويفضل عدم حسم أي قرار له حتى نهاية يناير المقبل.

