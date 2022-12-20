بريد «النهار»

دوليه

نعم وكانت امنية تراودنا منذ سنين وبفضل الله تحققت ليتوج ميسي كصاحب الرقم القياسي في تحقيق ما يصعب ان يحققه اي انسان على هذا الكوكب وليرد الصاع صاعين لكل مشكك بأن ميسي لا يمكن ان يكون مثل بيليه ومارادونا.

صنعوا ودعموا رونالدو ليكسروا احتكارات وانجازات ميسي لكنهم عجزوا لفارق الموهبة والمهارة والقدرة والامكانيات الفنية من تمريرات سحرية واهداف خيالية فبقى ميسي بطل الاحتكارات من كؤوس وميداليات واحذية ذهبية وبطولات اندية وبطولات قارية الى ان ختمها بسيد البطولات العالمية بفضل الله.

واصبح احسنهم وافضلهم وتخطى على كل انجازات السابقين محطما ارقامهم ومن سبقه وهذا انجاز تاريخي لم ولن يستطيع اي لاعب حاليا او مستقبلا ان يكسر ويحطم ما سجله ميسي على مر العصور والتاريخ وسيسجل ذلك ويدون في السجلات لكل الاجيال.

ونشكر الله ان متعنا وتابعنا مسيرة هذا اللاعب الموهوب منذ نعومة اظفاره الى يومنا هذا بمشاهدة هذا البطل وما حققه طوال مسيرة حياته الغنية بالمنجزات..

شكرا ميسي وشكراً للارجنتين بإمتاعنا بالفوز ببطولة كأس العالم 2022 والف مبروك لكل عشاق ميسي وألف شكر لدولة قطر حكومة وشعبا على كل ما قدموه من منجزات يصعب على اكبر وأغنى دولة في العالم تحقيق ربع ما انجزوه اهل قطر الكرام..

قاسم ياسين