«النخبة العربية للتنس» تنطلق اليوم

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تنطلق في الرابعة من مساء اليوم منافسات بطولة النخبة العربية الثانية للتنس، على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، وذلك بإقامة 11 مباراة، تشمل أغلب اللاعبين المشاركين في المجموعات الأربع. وقد أجريت قرعة البطولة في نسختها الثانية، في وقت متأخر من مساء أمس في قاعة المؤتمرات بالاتحاد الكويتي للتنس، بحضور أفضل 24 لاعبا عربيا بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (ATP).من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العربي وأمين السر العام في الاتحاد الكويتي للتنس فالح العتيبي أن «النخبة العربية» ستمهد الطريق لوصول أبطال العرب إلى العالمية، وذلك عبر مشاركة مباشرة للفائزين بالمركزين الأول والثاني في بطولتي قطر المفتوحة، ودبي المفتوحة تواليا، وهذا من شأنه أن يشكل دفعة إضافية للمنافسة على لقب النسخة الثانية، بالإضافة إلى الجوائز المالية الكبيرة المرصودة لأصحاب المراكز الأولى والتي تعد الأولى من نوعها عربيا. وأشار فالح العتيبي إلى أن جميع اللاعبين باشروا تحضيراتهم النهائية على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس قبل انطلاق البطولة، وذلك بعد وصولهم الاحد الماضي، مضيفا ان جميع الأمور تسير وفق البرنامج المعد له مسبقا من قبل اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ أحمد الجابر، وبتعاون ثنائي بناء بين الاتحادين العربي والكويتي، واهتمام كبير من قبل جميع اللجان العاملة بالبطولة، متمنيا التوفيق لجميع المصنفين العرب. من جهته، ذكر لاعب منتخب مصر للتنس محمد صفوت أن البطولة تعد من الأكثر تنافسية في الشرق الأوسط؛ نظرا لمشاركة أفضل اللاعبين العرب، مضيفا: «آمل بالمنافسة على لقب البطولة، رغم مشاركة أفضل المصنفين في التنس العربي». وأشاد صفوت بحسن التنظيم، وجودة الملاعب، وقال: «تعد بطولة النخبة العربية من أفضل البطولات تنظيما، سواء في ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، أو في المواصلات، أو مقر الإقامة، وهذا من شأنه أن يدفع اللاعبين لتقديم أفضل مستوياتهم».

