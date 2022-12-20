العربي والسالمية.. فرصة قبل التوقف

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يخوض العربي اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على السالمية في الساعة 06:40 مساء اليوم ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والتي تشهد مباراة القادسية مع الفحيحيل في الساعة 04:00 مساءً على ستاد محمد الحمد. وتتوقف المسابقة بعد هذه الجولة استعداداً لمشاركة الأزرق في «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير المقبل.

ويحتل الأخضر المركز الثاني برصيد 17 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الكويت المتصدر، وهو قادم من تعادل مخيب أمام النصر 2-2 في الجولة الثانية، في حين يحتل السالمية المركز الرابع برصيد 13 نقطة وذلك بعد الخسارة أمام التضامن 0-1 في الجولة الماضية. ولم يظهر الأخضر بالصورة المطلوبة أمام النصر رغم أنه كان قريباً جداً من تحقيق الفوز، وبدا جلياً تأثر الفريق بغياب لاعب الوسط سلطان العنزي بالإضافة إلى الحارس سليمان عبدالغفور بعد أن ارتكب بديله محمد هادي خطأين مؤثرين جاء منهما هدفي النصر. ويغيب على الفريق في مواجهة اليوم الليبي السنوسي الهادي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في الجولة الماضية.

وكان الأخضر والسماوي تأهلا إلى المباراة النهائية لكأس ولي العهد بعد فوز الأول على القادسية 3-0 والثاني على الساحل بركلات الترجيح، لكنهما تعثرا في الجولة الماضية فابتعد الأخضر قليلاً عن الصدارة، وتراجع السماوي الذي «سيغير من أهدافه في الفترة المقبلة عقب الخسارة أمام التضامن» بحسب تصريح مدربه المخضرم محمد إبراهيم.

وفي المباراة الثانية، يبدو القادسية في وضع حرج جداً عندما يستضيف الفحيحيل، وذلك بعد خسارة القاسية أمام الساحل 1-4 في الجولة الماضية، والتي جاءت بعد السقوط بثلاثية نظيفة أمام العربي في نصف نهائي كأس ولي العهد.

ويعيش الأصفر وجماهيره فترة عصيبة جداً اثر تراجع الفريق واحتلاله المركز المركز الثامن برصيد 12 نقطة، حتى بعد تغيير الجهاز الفني وتولي الصربي بوريس بونياك مهمة تدريب الفريق، إلا أن أمور الفريق لم تتحسن كثيراً.

لكن الفوز في مواجهة اليوم قد يصعد بالفريق إلى المركز الخامس، وربما تخدمه بقية النتائج ليقترب أكثر من المقدمة في ظل تقارب المستويات وعدد النقاط بين الفرق العشرة. على الطرف المقابل، يتطلع الفحيحيل الذي يتساوى مع القادسية بذات الرصيد ويتقدم عليه بفارق الأهداف، إلى استعادة طعم الانتصارات بعد خسارته في آخر جولتين أمام الجهراء ثم أمام كاظمة.

