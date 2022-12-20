تفوق الباز في «تايلند للدراجات المائية»

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حقق المتسابق محمد الباز إنجازا تاريخيا مزدوجا لرياضة الدراجات المائية بفوزه بكأس بطولة تايلند الدولية للدراجات المائية بفئة (برو جي بي لكبار المحترفين) وكأس بطل آسيا ثالث مراحل البطولة التي تشرف عليها المنظمة الدولية (I.J.S.B.A). وقال رئيس وفد النادي البحري عبدالله بوربيع إن اللقب الذي حصده الباز يعد أول لقب يحققه لاعب آسيوي من بين 35 متسابقا من مختلف الدول ويعتبر إنجازا تاريخيا غير مسبوق للكويت في البطولة. وتوجه بوربيع بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة وإلى مجلس إدارة النادي البحري على ما حظي به الفريق من دعم وتشجيع ولكراج (برو رايدر) على رعايته للفريق.

