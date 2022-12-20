الكويت يستضيف السد في «السلة الآسيوية»

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يستضيف الكويت اليوم نظيره السد القطري في 08:00 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في البطولة الآسيوية «واصل» لكرة السلة، ويلعب اليوم أيضا النصر السعودي مع المنامة البحريني في الرياض، ضمن المجموعة ذاتها.

وكان ممثل الكويت الآخر في البطولة كاظمة استهل مشواره في وقت متأخر مساء أمس أمام الهلال السعودي ضمن منافسات المجموعة الأولى. وتسمى البطولة بإسم الشركة الراعية «واصل» اذ تضم البطولة عمالقة الاندية الآسيوية. وتقام البطولة بنظام الذهاب والاياب لاول مرة في تاريخ بطولات كرة السلة الآسيوية اذ الغى الاتحاد الدولي للعبة «فيبا» نظام التجمع واعتمد نظامي الذهاب والاياب. وينص نظام البطولة على ان تقسم الفرق بحسب الزون اذ يضم زون الخليج مجموعتين وغرب آسيا مجموعتين وشرق آسيا مجموعة واستراليا مجموعة. ويتأهل البطل في كل مجموعة في زون الخليج على ان يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد الفريق الثالث الذي سيتأهل للدور الثاني.

ويسعى الكويت إلى تحقيق بداية قوية في البطولة من خلال الفوز في لقاء اليوم. وقطع الأبيض مسافة كبيرة في اللعبة في الفترة الماضية من خلال التتويج بلقب البطولة العربية الأخيرة على حساب الأهلي المصري وقبلها التتويج بالبطولة الخليجية بالإضافة إلى هيمنته على البطولات المحلية وهو ما يمنحه الأمل في المنافسة الجدية على البطولات القارية وتحقيق تطلعات وآمال إدارة الفريق. ويقود الكويت المدرب المتميز الألماني بيتر شومرز الذي يعتبر صانع انجازات الأبيض وهو يعتمد على مجموعة مميزة من اللاعبين يبرز منهم الكسندر الغيص، تركي حمود، عمران جوهر، حمد ومحمد عدنان، مصطفى عبدالمنعم، سهو السهو وعبدالعزيز الهدهود بالإضافة إلى المحترفين الاميركيين هانت وبولين، والهاييتي لالان.

وسيخوض الأبيض مباراته الثانية في المجموعة في 27 ديسمبر الحالي أمام المنامة في البحرين.

