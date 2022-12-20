لقب بطولة سلوى الصباح بـ «يد الأهلي»

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حقق الأهلي المصري لقب بطولة نادي سلوى الصباح الدولية الأولى لكرة اليد للفتيات، وذلك بفوزه في المباراة النهائية أول من أمس على فريق نادي سلوى الصباح بنتيجة 46-14 في اللقاء الذي جمعهما على الصالة الرئيسة بنادي سلوى بحضور الشيخة نعيمة الاحمد رئيس مجلس ادارة النادي وناصر صالح رئيس اتحاد كرة اليد ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة. وجاء بالمركز الثالث منتخب عمان وحل نادي البحرين رابعاً ونادي فتيات العيون خامساً. من جانبها، اشادت الشيخة نعيمة الاحمد، بنجاح البطولة سواء من الجانب التنظيمي او الفني وكذلك الاعلامي. وقالت: «سعداء بهذا التجمع الخليجي العربي، في النسخة الاولى من البطولة والتي نتمنى مشاركة عدد اكبر من الاندية العربية مستقبلا».من ناحيته، تقدم ناصر صالح بالشكر لرئيسة واعضاء مجلس إدارة نادي سلوى على تنظيم هذا الحدث الذي من شأنه النهوض بيد الفتيات خاصة بعد مشاركة فرق مهمة منها الاهلي المصري ومنتخب عمان ونادي البحريني، اذ ان اختلاف المدارس يُكسب لاعبات الكويت الخبرة.

