شكراً لإدارة النادي العربي

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الحمد لله أن ما انتقدناه سابقا في شأن ضعف ادارة وبعض لجان الاتحاد «المعين» بكرة القدم صحيح فلم «نتبلى» عليهم كأشخاص، فلهم كل التقدير والاحترام، ولكن ادارة اتحاد القدم تحتاج الى خبراء وليس اشخاص جاؤوا ليتعلموا كيف تدير الرياضة او كرة القدم؟ مع العلم أن هناك اعضاء يفترض ان لديهم خبرة؟ فموضوع النادي العربي مع نادي النصر بخصوص اللاعب جابر العجاجي (اعارة او تسجيل او توقيع عقد او....) يتعلق بضوابط اشراك اللاعبين بالمباريات بصفة قانونية لهي من ابسط الامور التي يجب ان يعلمها من يدير الكرة في الكويت سواء بالنادي او الاتحاد... فضياع جهد لاعبين ومدرب بهذه السهولة لهي مسؤولية يتحملها من شارك فيها ويتطلب ان يقدم استقالته من ادارة الكرة سواء بالنادي او اعفاء من يراجع ويقر هذه الشروط في الاتحاد؟ وهذه المشكلة ليست بالجديدة في عالم الكرة الكويتية ولكن تكرارها في النادي او الاتحاد هي المصيبة التي لا يتمناها اي لاعب او مدرب... بعد انتهاء المباراة! وهنا لا يسعني الا ان اشكر ادارة النادي العربي وكل من اسهم في حفظ حقوق النادي في هذا الشأن واخذ حقهم القانوني من هذا الخطأ. وهذا دليل ومؤشر على حسن ادارة اللعبة بالنادي سواء كرئيس او مجلس ادارة او مدير اللعبة فبالطبع سيرفع هذا الاستحقاق من حماس اللاعبين في ان يقدموا مستوى فنيا عاليا لان في آخر لعبتين لم نشاهد مستوى فنيا يستحق الثناء عليه وعلى المدرب ان يبحث في نقاط ضعف الفريق سواء في حراسة المرمى او بالخطوط الثلاثة الاخرى... والله من وراء القصد.

