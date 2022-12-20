المطيري أشاد بـ«فعالية الهجن وكأس العالم 2022»

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أكد مدير شؤون الهيئات الرياضية في الهيئة العامة للرياضة فهد المطيري أن فعالية «الهجن وكأس العالم 2022» والتي اقيمت في الدوحة بالتزامن مع كأس العالم أبهرت الحضور وجمهور مونديال قطر، وقدمت تراث الآباء والأجداد بصورة مثالية. وقال المطيري خلال حضوره الفعالية، إن دولة قطر قدمت بطولة استثنائية، معربا عن أمله في مواصلة تقديم مثل هذه المناسبات بالجودة نفسها. في سياق متصل، وقع الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن «المهاري» ومعهد الدوحة للدراسات العليا مذكرة تفاهم بهدف توفير إطار تعاوني بين الطرفين. وجاء توقيع المذكرة على هامش الحفل الختامي لفعالية «الهجن وكأس العالم 2022». ووقع على الاتفاقية د. حزام المقارح، أمين عام الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن «المهاري»، والمدير التنفيذي لمركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات العليا د. أحمد الماوري. وكانت نتائج اليوم الختامي لفعاليات «الهجن وكأس العالم 2022» التي نظمها الإتحاد العربي بالتعاون مع اللجنة المنظمة لسباق الهجن في منطقة الشيحانية على مدى 4 أيام عن تتويج المنتخب القطري لكرة اليد للهجانة بالمركز الأول بعد فوزه على فريق الهواة بنتيجة 10 - 9، كما تم في اليوم الختامي تكريم رؤساء الاتحادات والجهات المشاركة، والفرق الفائزة ببطولة كرة اليد، بالإضافة إلى الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بسباق الهجن «الراكب البشري».وثمن عبد الله الكواري رئيس الاتحاد العربي لسباق الهجن حضور العديد من الوفود ورؤساء الاتحادات للفعاليات الختامية لبطولة الهجن وكأس العالم 2022، مضيفا ان الفعالية تضمنت إقامة العديد من الأنشطة المصاحبة التي تمثل الهجن.

