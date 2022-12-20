«التربية» يلتقي «الأوقاف»

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تنطلق اليوم الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دوري كرة القدم للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بإقامة ثلاث مباريات تجمع الاولى وزارة التربية صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، مع الاوقاف صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط من اربع مباريات. ويبحث فريق التربية عن الفوز لمواصلة الصدارة خاصة ان المنافسة قوية مع وزارة الدفاع صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط من ثلاثة لقاءات الذي سيلتقي فريق وزارة الاعلام متذيل جدول الترتيب بثلاث هزائم، وتختتم منافسات الجولة بلقاء وزارة الصحة الخامس بـ 3 نقاط امام الحرس الوطني الثالث بـ 6 نقاط من ثلاثة لقاءات. من جانب آخر، اكد مشعل البلوشي مدرب «التربية» ان فريقه يتطلع الى حسم النتيجة ونيل النقاط الثلاث خاصة ان المنافسة قوية في النسخة الحالية في المجوعتين على التأهل، مضفا: «نستعد بصورة جيدة خاصة ان الاتحاد المدرسي والتعليم العالي برئاسة فيصل المقصيد ود. احمد الحمدان الامين العام داعمين للفريق وتم توفير كل شيء من اجل تحقيق اللقب هذا الموسم».

