مشجعو «التانغو» في الكويت احتفلوا بالنجمة الثالثة

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سادت أجواء حماسية وشغف كروي أوساط جمهور المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي في الكويت أثناء متابعة نهائي (مونديال قطر 2022) الذي اختتم منافساته المثيرة اول من امس الأحد.

وتلاعبت أحداث المباراة «الأكثر من رائعة» والتي أقيمت على ملعب (لوسيل) بأعصاب الجماهير المحبة لمنتخبي (التانغو) و(الديوك) التي حضرت بكثافة إلى منطقة الجماهير في البلاجات (كونتينر بارك) بعد أن تبادل المنتخبان التسجيل بثلاثة أهداف لكل منهما فضلا عن الفرص المهدرة.

وشجعت الجماهير لاعبيها طوال المباراة حيث شهدت اللحظات الأخيرة لركلات الجزاء الترجيحية ترقبا وتوترا لتنفجر أفراح الجماهير الأرجنتينية بعد الفوز والتتويج الثالث باللقب فيما خيم الحزن على وجوه جمهور فرنسا التي كانت تأمل في تحقيق الإنجاز ذاته.

