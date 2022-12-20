كان صرحاً من خيال... فبقي!

الاخيرة

اختتم مونديال كأس العالم 2022 بقطر والتي قد تكون الدولة الوحيدة الأخيرة التي تستضيف كأس العالم مقابل فرض مستقبلاً مشاركة دول عدة بالاستضافة مع زيادة عدد الفرق إلى 48 فريقاً ومن ثم زيادة عدد المباريات التي ستتوزع على دول مختلفة.

ومن الأمور التي أضافت إلى إبهار الملاعب والتنظيم الذي أقر به العالم أجمع، إبهار آخر، ما جرى في المباراة النهائية التي ضمت فريقين متميزين في كرة القدم على مستوى العالم أجمع هما الارجنتين وفرنسا ولاعبين مذهلين هما ميسي ومبابي ممن متعوا مليارات المشاهدين بمباراة تاريخية قل نظيرها في جمال اللعب والإثارة ونوعية الأهداف وعددها وستبقى تلك البطولة ومباراتها النهائية لأزمان مستقبلية طويلة.

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كانت تلك البطولة أقرب للحلم الذي تحول لواقع جميل وأتاح الفرصة للمرة الأولى للقطريين والخليجيين والعرب وشعوب الإقليم لحضور تلك البطولة ضمن تنظيم رائع، وسيبقى ذلك الخيال المبهر طويلاً في أذهان من تابعوا بطولة الإثارة والمفاجأة والتي كان ختامها مسكاً خاصة مع لبس ميسي البشت القطري عند رفعه كأس العالم وتعود الجمهور العالمي لبس الغترة والعقال إبان المباريات وخارجها.

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آخر محطة:

(1) انتصر الفريقان العربيان السعودي على الأرجنتيني بطل العالم، كما انتصر الفريق التونسي على الفريق الفرنسي الوصيف، وهذا إنجاز كبير للكرة العربية.

(2) حطم الأسطورة ميسي في مونديال قطر الكثير من الأرقام القياسية مما سيبقي قطر ومونديالها طويلاً في ذاكرة المليارات من محبي كأس العالم ومتابعيه.

