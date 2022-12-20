الانقلاب الشتوي.. بعد غد

الاخيرة

أعلن متحف الفضاء في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أن يوم الخميس المقبل سيشهد (الانقلاب الشتوي) في الكويت بأقصر نهار وأطول ليل بواقع 10 ساعات و16 دقيقة للنهار مقابل 13 ساعة و44 دقيقة لليل. وقال المشرف العام في متاحف المركز خالد الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن زاوية سقوط أشعة الشمس تختلف من منطقة إلى أخرى في الكرة الأرضية فتكون عمودية في بعض المناطق وبزاوية مائلة في مناطق أخرى. وأضاف الجمعان أن الشمس ستتعامد بمقدار 90 درجة للزاوية على المناطق الواقعة على مدار الجدي جنوب الكرة الأرضية يوم الخميس المقبل إيذانا ببداية فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الجنوبي وفصل الشتاء فلكيا (الانقلاب الشتوي) في النصف الشمالي منها في ظاهرة طبيعية متكررة كل عام. وأوضح أن زاوية سقوط أشعة الشمس في الكويت ستكون مائلة وفي تناقص مستمر لتبلغ أقل مقدار لها في يوم الخميس المقبل بمقدار 37?14 درجة تزامنا مع غاية طول الليل وقصر النهار.

