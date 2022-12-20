إحباط محاولة لإدخال مخدرات عبر الطرود البريدية

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تمكن رجال الجمرك الجوي من ضبط 3 طرود بريدية، تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وتم ضبط جميع المتهمين أصحاب الطرود، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص. وفي التفاصيل كشف مدير الجمرك الجوي أنه تم ضبط 3 طرود بريدية تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، حيث عُثر في الطرد الأول على 900 حبة لاريكا مخدرة، والطرد الثاني كان به 300 غرام من مادة القرطوم، فيما كان الطرد الثالث يحتوي على كيلو ونصف الكيلو من مادة القرطوم. وقال إنه بالتعاون المشترك بين إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية وإدارة البحث والتحري بالإدارة العامة للجمارك تم ضبط جميع المتهمين أصحاب تلك الطرود، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص. هذا، وقد أشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد، بالتعاون المشترك بين الجمارك ووزارة الداخلية، وشكر جميع العاملين في إدارة الجمرك الجوي لتفانيهم في العمل.

