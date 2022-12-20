العوضي بحث «إدارة مستشفى الجهراء» مع الكوريين

وطن النهار

استقبل وزير الصحة د. أحمد العوضي وفداً رسمياً من جمهورية كوريا الجنوبية برئاسة مساعد وزير الصحة والرعاية الاجتماعية لشؤون التخطيط والتنسيق كيم هونجو. هذا وتناول اللقاء بحث سير علاقات التعاون الصحي بين البلدين، وسبل تعزيزها في المرحلة القادمة، وبحث الاتفاقية بين مستشفى سيئول ووزارة الصحة في شأن إدارة خدمات مستشفى الجهراء الجديد.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات الصحية العالمية للمواطنين الكرام، والاستفادة من الخبرات المتبادلة للارتقاء بجودة الرعاية الطبية في البلاد، انطلاقاً من خطة التنمية، ورؤية كويت جديدة 2035.

