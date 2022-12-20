إنجاز أعمال تطوير شبكة الهواتف في منطقة البدع

وطن النهار

اعلنت وزارة المواصلات عن استكمال عقد اعمال المرحلة الأولي لاستبدال النظام القديم بنظام حديث موضحة أنه تم الانتهاء من اعمال منطقة (البدع).

وأوضح البيان أنه جار التنسيق للبدء في باقي المناطق التي سوف يتم استبدال نطام الفايبر فيها بناء على العقد الذي تم توقيعه في مايو الماضي لمدة عامين وختم البيان بأن من أهداف الوزارة تطوير شبكة خطوط الهواتف الأرضية وتحويلها من الشبكة النحاسية القديمة إلى شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة، للارتقاء بجودة خدمات الهاتف والإنترنت. ودعت جميع المستفيدين إلى ضروره انتهاز الفرصة للاستفادة من الخدمات المقدمة دون اي رسوم على المشتركين.

