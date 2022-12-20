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وطن النهار

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إنجاز أعمال تطوير شبكة الهواتف في منطقة البدع

فايز الزعل
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الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

اعلنت وزارة المواصلات عن استكمال عقد اعمال المرحلة الأولي لاستبدال النظام القديم بنظام حديث موضحة أنه تم الانتهاء من اعمال منطقة (البدع).
وأوضح البيان أنه جار التنسيق للبدء في باقي المناطق التي سوف يتم استبدال نطام الفايبر فيها بناء على العقد الذي تم توقيعه في مايو الماضي لمدة عامين وختم البيان بأن من أهداف الوزارة تطوير شبكة خطوط الهواتف الأرضية وتحويلها من الشبكة النحاسية القديمة إلى شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة، للارتقاء بجودة خدمات الهاتف والإنترنت. ودعت جميع المستفيدين إلى ضروره انتهاز الفرصة للاستفادة من الخدمات المقدمة دون اي رسوم على المشتركين.


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