محافظة الأحمدي تنظم «إبداعات وهمم» السبت المقبل

وطن النهار

تحت رعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، تنطلق السبت المقبل فعاليات يوم الوفاء الرابع لذوي الإعاقة تحت شعار (ابداعات وهمم) الذي تنظمه محافظة الاحمدي بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة لذوي الإعاقة ومجمع كويت ماجيك في منطقة أبو حليفة، وشركة البترول الوطنية، وبدعم من بنك برقان.

وتشارك في هذا اليوم المفتوح 20 جهة رسمية وأهلية وتطوعية، حيث تستمر الفعاليات من الثالثة عصرا الى العاشرة مساء في اجواء عائلية حافلة بالمسابقات والجوائز والالعاب الذهنية والرياضية والتفاعلية. وقد عقدت محافظة الاحمدي اجتماعا تنسيقيا لكل الجهات المشاركة في مجمع كويت ماجيك للوقوف على اخر الاستعدادات، حيث أكد مدير المكتب الفني بالمحافظة ورئيس اللجنة المنظمة ابراهيم الفودري، حرص المحافظة والشركاء على استمرار تنظيم يوم الوفاء لذوي الاعاقة سنويا لما له من آثار إيجابية في نفوس ذوي الإعاقة وأسرهم، وأيضا لما له من نتائج إيجابية عديدة أهمها المساهمة الفاعلة في دمج أبنائنا وبناتنا من ذوي الاعاقة في المجتمع، متوجها بالشكر والتقدير لكل من يسهم في تنظيم هذا اليوم انطلاقا من الايمان الكامل بالمسؤولية المجتمعية والوفاء لابنائنا من ذوي الاعاقة، داعيا المولى سبحانه أن يوفق الجميع لخدمة كويتنا الحبيبة.

