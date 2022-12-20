«الخدمة المدنية»: 15 برنامجاً تدريبياً لموظفي الدولة خلال يناير

وطن النهار

أعلن ديوان الخدمة المدنية? عن انعقاد ‏15 برنامجاً تدريبياً خلال يناير المقبل ضمن مجموعة الموسم التدريبي ( 2022/2023 ) حسب الجدول المحدد. وأهاب الديوان بالراغبين في المشاركة سرعة إرسال نماذج الترشيح للديوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار الديوان إلى أن من البرامج المطروحة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتهيئة المعينين الجدد، ومدونة السلوك الوظيفي، واعداد مدرب تمهيدي، والحوكمة ودورها في الممارسات السلمية، والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الصناعي، ولائحة البعثات والإجازات والدورات التدريبية الخارجية، ومهارات توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في العلاقات العامة، ومستخدات قانون التأمينات الاجتماعية..

