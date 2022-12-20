لاري: مقترحات برلمانية لتعزيز مكانة اللغة العربية لدى الأشخاص والمؤسسات

وطن النهار

دعا عضو البرلمان العربي النائب أحمد لاري إلى ضرورة أن تحظى اللغة العربية بالاهتمام المطلوب والعناية في الكثير من المجالات العلمية والاجتماعية والاعلامية وغيرها.

جاء ذلك في تصريح للنائب لاري لـ (كونا) في ختام مشاركته في أعمال اليوم الأول من المؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات والتخطيط اللغوي حول موضوع «دور الاعلام في النهوض باللغة العربية» الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وحول جهود مجلس الأمة لاحياء اللغة العربية أوضح النائب لاري أن «دستور البلاد نص في مادته الأولى على أن الكويت جزء من العالم العربي وفي مادته الثالثة على أن اللغة الرسمية هي اللغة العربية».

وأشار إلى أن هناك الكثير من التشريعات والقوانين لا تصدر إلا بعد تدقيقها من الناحيتين القانونية واللغوية وفي المناهج أيضا موضحا أن «هناك تعزيزا لتعلم اللغة العربية وفي وسائل الاعلام الرسمية وفي النشرات وأغلب وسائل الاعلام الخاصة والعامة».

ولفت الى ان «اللغة العربية تحتل المكانة المطلوبة في الكويت كما تحتاج الى تعزيز وهناك اقتراحات برلمانية في هذا الجانب فضلا عن دعم وتشجيع المؤسسات والأشخاص الداعمين لتعزيز اللغة العربية».

ونوه لاري في هذا السياق بالدور البارز لمؤسسة (عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية) الكويتية وهي من المؤسسات الداعمة والراعية لهذا القسم من اللغة العربية وهو الشعر والأدب وذلك الى جانب مؤسسات كويتية اخرى سواء على المستويين الرسمي أو الشعبي.

وعن أهمية مشاركة الكويت في هذا المؤتمر الدولي ذكر النائب لاري أن المؤتمر الذي تم تنظيمه بالتعاون بين الجامعة العربية والبرلمان العربي يحظى بأهمية كبيرة.

واعتبر أن اللغة العربية أضحت اليوم على المستوى الرسمي وعلى مستوى الشعوب لا تحظى بالتركيز والاهتمام والتعزيز المطلوبين في الكثير من المجالات بغية نشرها في جميع بقاع العالم.

ولفت إلى أن اللغة العربية هي لغة القرآن وكانت اللغة الأولى في العالم فيما استفاد الكثير من الحضارات من هذه اللغة في مجالات عدة سواء كان في الهندسة أو الفيزياء او الفلك او الفلسفة او غيرها من العلوم التي تم نقلها الى الدول الاوروبية ومن ثم انتشرت في العالم.

ووصف لاري اللغة العربية بأنها كانت «حلقة الوصل» بين الحضارات القديمة والحديثة مؤكدا ان الوقت حان لتضافر الجهود على مستوى العالم العربي لاستعادة مكانة هذه اللغة التي تمثل مليارا و600 مليون مسلم في العالم.

