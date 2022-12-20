جامعة الكويت أقامت ورشة عمل حول براءات الاختراع

وطن النهار

تحت رعاية القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث الدكتور عثمان الخضر نظم قطاع الأبحاث ورشة عمل بعنوان «الطريق إلى الحصول على براءات الاختراع» لأعضاء الهيئة الأكاديمية وطلبة الدراسات العليا.

وقال د. ناصر الصايغ خلال الورشة ان معظم الاختراعات يتم اكتشافها بالصدفة من خلال الأنشطة البحثية، «ولكن حان الوقت للتغيير واكتشاف الاختراعات من خلال طرق أكثر تنظيماً، فنحن نسعى من خلال ورشة العمل إلى إرشاد الباحثين نحو خارطة طريق ناجحة للاكتشاف والحصول على براءات الاختراع بطريقة شيقة وبسيطة وممتعة».

وأفاد بأن ورشة العمل تهدف إلى مساعدة الباحثين في تحديد واكتشاف الاختراعات المحتملة من التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، وذلك من خلال تعريفهم ببراءات الاختراع، وتقديم خطوات لتطوير الأفكار إلى براءات اختراع، وكيفية التفكير كمخترع، إضافة إلى تعريفهم على محركات البحث المختلفة المختصة ببراءات الاختراع، وكيفية كتابة استمارة التقديم لبراءات الاختراع، والتطرق إلى رحلة التقييم للحصول على براءات اختراع، حيث تم أخيراً تشكيل مجموعات عمل لتطوير براءات اختراع محتملة لتضاف إلى مخرجات جامعة الكويت العلمية.

التصنيف العالمي

من جهتها وصرحت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات الدكتورة حنين الغبرا بأن «الهدف الذي نسعى إليه هو الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والعلمي لجامعة الكويت، والعمل نحو تحسين تصنيفها العالمي وزيادة أعداد الباحثين الحاصلين على براءات الاختراع، ويعتبر هذا الهدف من أهم أولويات الإدارة الجامعية، حيث يحظى بالاهتمام والدعم من قبل الادارة العليا لتعزيز دور المؤسسة كجامعة وطنيـة رائـدة متميـزة فـي مجـال التعليم العالي والبحث العلمي».

