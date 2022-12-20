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رابطة التطبيقي تنظم اليوم محاضرة «لائحة الترقيات»


أعلن أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب علي السهلي أن الرابطة سوف تقيم محاضرة تحت عنوان «إجراءات لائحة الترقيات الجديدة لأعضاء هيئة التدريب بالكليات» يقدمها نواف الخرينج الساعة 11 من صباح اليوم الثلاثاء في كلية الدراسات التكنولوجية.
وأوضح أن الرابطة حرصت على تنظيم هذه المحاضرة لبيان جميع الجوانب المتعلقة بلائحة الترقيات الجديدة وضرورة تعرف الزملاء المدربين على تفاصيلها لاجتياز عملية الترقية وعدم الوقوع في أي أخطاء تعرقل ترقياتهم، داعيا زملاءه أعضاء هيئة التدريب بكليات الهيئة الخمس للحضور والاستفادة من هذه المحاضرة المهمة.


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