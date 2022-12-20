30 تعديلاً على قانون البلدية و7 مواد مستحدثة

وطن النهار

بعد مناقشة استمرت لساعات طويلة وافق المجلس البلدي على مشروع تعديل قانون البلدية 33 لسنة 2016، بعد مناقشة تعديلات 30 مادة من اصل 53.

حيث تمت اضافة 7 مواد جديدة وتعديل 22 سابقة مع حذف المادة 27.

واستخدم المجلس برئاسة عبدالله المحري خلال انعقاده امس المادة 25، بعد رفض وزير الدولة لشؤون البلدية واعتراضه على المجلس البلدي في شأن عدم الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري المتعلق باعتماد تصميم وتطوير طريق الدائري الرابع.

ووافق على الاقتراح المقدم من رئيس المجلس عبدالله المحري بشأن دفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر باستغلال الطرق العامة والميادين والارصفة والساحات العامة على دفعات سنوية.

فيما احال الاقتراح المشترك الذي تقدم به نائب رئيس المجلس خالد المطيري، والأعضاء سعود الكندري وعبدالله العنزي وفهد العبدالجادر ود. حسن كمال وناصر الكفيف وناصر الجدعان ونصار العازمي بشأن تخصيص ارض في منطقة غرب القيروان الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى الجهاز التنفيذي لمخاطبة مؤسسة الرعاية السكنية وهيئة البيئة من اجل معرفة المستجدات حول موانع تخصيص الأرض.

وقال نائب البلدي خالد المطيري: نريد معرفة ماذا حدث في الطلب وما هي اجراءات البلدية حول تخصيص ارض غرب القيروان.

وعلق مدير عام البلدية احمد المنفوحي قائلا ان منطقة غرب القيروان تعتبر ارض دفان.

ويلزم معالجتها، وتحتاج الى رصد ميزانيات للمعالجة.مبينا ان الموقع مقرر ضمن الدراسة الاقليمية الثالثة للمخطط الهيكلي الثالث للدولة كسكن خاص ذي كثافة منخفضة. بدوره تساءل العضو د. حسن كمال حول تخصيص الأرض، وهل تمت مخاطبة مؤسسة الرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة، لافتا الى ان هناك مناطق «دفان» لا تصلح اسكانية تمت معالجتها وبناؤها.

واكتفى المجلس بالرد بشأن تقسيم العقارات الخاصة غير المنظمة، فيما لم يكتف بالرد حول سؤال العضو منيرة الأميرة بشأن التخصيص للوقوف على التفاصيل الدقيقة والاحصائيات الضرورية من اجل تعميق المعرفة بالموقف.

وسؤال العضو عبداللطيف الدعي بشأن لجان البلدية واختصاصاتها.

وأبقى المجلس على الجدول، الطلب المقدم من الأعضاء نائب رئيس البلدي خالد المطيري وعبدالله العنزي ومنيرة الأمير وفرح الرومي وفهد العبدالجادر، بشأن طلب مناقشة دور البلدية واستعدادها وتصوراتها بالتعامل مع برنامج عمل الحكومة.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع مقترح لحوض تجميع مياه الأمطار وذلك للحماية من السيول حول منطقة مساكن منخفضة التكاليف في محافظة الجهراء، وطلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حول تخصيص موقع محطة تعبئة مياه بديل لموقع المحطة القائم والمتعارض مع مشروع مدينة الكويت الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في منطقة شرق امغرة. ووافق كذلك على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستحداث حوض لتجميع مياه الأمطار في منطقة امغرة طريق المحرقة الواصل بين الدائري السادس وطريق الجهراء بشرط التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة للاستفادة من الأمطار المجمعة وهيئة الطرق للصيانة.

ووافق المجلس على احالة ملاحظات محضر لجنة محافظة العاصمة، بالمبادرات لتجميل مدينة الكويت، الى الجهاز التنفيذي، لاعادة صياغة كتب المبادرات وشرعنتها وتنظيمها لتكون المبادرات شاملة للتصميم والاشراف والتنفيذ. بدوره كشف م. احمد المنفوحي، عن عمل دراسة ورؤية للهوية الكاملة لمدينة الكويت وتجميلها بناء على توصية مجلس الوزراء وطرحها في الجهاز المركزي للمناقصات قريبا لاختيار مكتب استشاري لتنفيذها من جهته طالب العضو فهد العبدالجادر اعادة المبادرات، الى قطاع المشاريع في البلدية لتقديمها بصورة واضحة، مع الالتزام بالنص الوارد عن مجلس الوزراء بشأنها، مع ضرورة ان تكون شاملة للتصميم والتنفيذ معا وليس احدهما.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة شؤون البيئة منها التوعية والتثقيف بأساليب وادارة معالجة النفايات الصلبة، وتحديد ميزانية التوعية ورصدها ضمن ميزانية السنة المالية القادمة، ودراسة تعديل الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي وذلك بانشاء قطاع معنى بادارة النفايات الصلبة.

