برامج لتطوير القدرات الإعلامية

وطن النهار

استقبلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وفدا من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) لبحث سبل عقد شراكة بينهما وإقامة برامج تدريبية متخصصة بهدف إعداد وتهيئة الطلبة تمهيدا لدخول سوق العمل. واستعرض الجانبان خلال الزيارة سبل تبادل الخبرات وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية بالشراكة مع قطاع التحرير بالوكالة ومركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية والأقسام التعليمية بالجامعة في مجال الإعلام والصحافة.

يذكر أنه مثَّل وفد جامعة الخليج مسؤول أول للعلاقات الخارجية والاتصالات الاستراتيجية طلال الصقر ورئيس قسم العلاقات العامة فجر قبازرد.

