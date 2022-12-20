«أمانة الأوقاف» تتكفل برعاية 30 معاقاً

وطن النهار

أعلنت الامانة العامة للاوقاف انها تتكفل برعاية 30 طالبا من ذوي الاعاقة علاجيا وتعليمياً في المراكز التابعة للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين ممن هم في أمس الحاجة لهذا الدعم.

من جهتها، قالت المدير العام للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين د. الهام الحمدان: ان الجمعية لا تدخر جهدا في رعايتهم ودمجهم في المجتمع، ليكونوا جزءا اساسيا ومكونا من مكونات المجتمع، وايمانا من الجمعية برسالة الاهتمام بذوي الاعاقة انصبت خدماتها داخل الكويت وتبنت في استراتيجيتها تحقيق الاستدامة بما يخدم رعاية ذوي الاعاقة وتحقيق رؤية الكويت 2035. وزادت الحمدان: إن الجمعية تقدم خدماتها لذوي الاعاقة ممن يقيمون على ارض الكويت، كما اوضحت ان منحة الامانة العامة للاوقاف تم تخصيصها لـ 30 شخصاً من ذوي الاعاقة الاشد فقرا واحتياجا.

