«الأبحاث» حصد براءة اختراع من الولايات المتحدة

وطن النهار

حصل مركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية أخيراً على براءة اختراع ممنوحة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك إثر تحقيقه إنجازاً علمياً رائداً، باختراع تصنيع مشتقات الجرافين من الإسفلتين، وذلك بهدف إيجاد طرق مبتكرة يمكن من خلالها إنتاج الجرافين ومشتقاته من الإسفلتين والذي يعتبر من نفايات صناعة البترول أو في أحسن الأحوال من المنتجات الثانوية منخفضة القيمة. وذكر د. فيصل الحميدان من مركز أبحاث البترول أن مادة الجرافين تعد أرفع مادة معروفة على الإطلاق حتى الآن إذ تعادل سماكتها ذرة كربون واحدة فقط وقد جذبت هذه المادة النانوية اهتمامًا واسعًا في المجتمعات العلمية والقطاعات الصناعية بسبب خصائصها المميزة وغير العادية. وأضاف الحميدان أن من أهم العوائد المتوقعة لهذه البراءة إيجاد منهجية لتصنيع الجرافين ومشتقاته من مركب الإسفلتين، وكذلك توفير البيانات العلمية والفنية عن تأثير معايير التصنيع في جودة الجرافين المنتج.