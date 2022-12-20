صاحب السمو الشيخ تميم وعد فأوفى

آراء

18 ديسمبر 2022.. تاريخٌ سيبقَى خالدًا في تاريخِ قطر والمِنطقة والعالم.. أمس احتفلتْ قطرُ باليومِ الوطنيِّ، مُعلنةً للعالمِ أجمعَ وفاءَها بالوعدِ الذي قطعتْه على نفسِها بتنظيم أفضلِ نسخةٍ في تاريخِ بطولةِ كأسِ العالمِ لكرة القدم.

فلْنعُد إلى الوراءِ قليلًا.. في 15 يوليو 2017، أُقيم حفل في قصر الكرملين لتسليم شارة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 إلى دولةِ قطر، بحضور حضرةِ صاحبِ السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرِ البلاد المُفدَّى، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» جياني إنفانتينو، وخلال الاحتفالِ، قالَ سُموُّ أمير البلاد المُفدَّى: «باسمي وباسم مُحبِّي كرة القدم نُهنئكم بالنجاح الكبير لمونديال روسيا.. وباسم كل العرب نُرحِّب بكل العالم في كأس العالم 2022». وفي ذلكَ اليومِ غرَّد سُموُّ الأمير عبر حسابِه على «تويتر»: «من اليوم ننطلق جميعًا في قطر والفيفا والمُجتمع الرياضي عبرَ العالم في مرحلةٍ جديدةٍ من التحضير والتعاون المُشترك لكي يكونَ مونديالُ قطر 2022 حدثًا رياضيًا استثنائيًا بإذن الله». وأمس قالَ سُموُّ الأمير، في تغريدةٍ عبر حسابِه الرسمي على موقع التواصلِ الاجتماعيّ «تويتر»: «نُباركُ لشعبِنا والمُقيمينَ على هذه الأرض الطيِّبة بمُناسبة يومِنا الوطني، الذي يُصادف هذا العام أجواءً احتفالية مع ضيوف قطر من شتَّى أنحاء العالم في ختام بطولة كُروية عالمية واستثنائية. كل عام وقطر في عزٍّ ورفعة، وأدام الله على بلدِنا الأمنَ والأمانَ والاستقرارَ».

وقالَ سُموُّ الأمير في تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أمس: «أبارك لمُنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمُنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المُنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس. ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصةَ لشعوب العالم لتتعرفَ على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا».

وعدَ صاحبُ السُّموِّ فأوفى بأن يكونَ مونديال العرب بالدوحة للجميع.. وأن تكونَ البطولة نسخةً استثنائية وتاريخية يبقى أثرُها وإرثُها على مرِّ التاريخ. وكما كانَ حفلُ الافتتاحِ للمونديال باستاد البيت أسطوريًّا وحافلًا بالرسائل الحضارية والإنسانية.. رسمَ الحفلُ الختامي- لكأس العالم FIFA قطر 2022 والذي أُقيم باستاد لوسيل- لوحاتٍ فنيةً وموسيقيةً تميَّزت بالإبهارِ والإبداعِ الفني وعكستْ مدَى التطوُّر والحداثة التي تعيشها دولة قطر. لقد كان حفلًا شكرت فيه دولة قطر العالم أجمعَ وودَّعته بعد استضافة بطولة استثنائية وفريدة من كأس العالم تحطّمت فيها الأرقامُ القياسية وتركت للعالم ذكريات لا تُنسى.

وقد كانتْ مفاجأةُ حفلِ الختام قيامَ صاحبِ السُّموِّ بإهداءِ نجم الأرجنتين ليونيل ميسي «البشتَ» القطريَّ خلال مراسم تتويج «التانجو» بلقب كأسِ العالم 2022.. في رسالةٍ جديدةٍ للغرب تحملُ معانيَ الكرم والاعتزاز بالهُويَّة والتراثِ القطريِّ.

وشهد الحفلَ الختامي لكأس العالم FIFA قطر 2022، الاحتفاء بتقارب شعوب العالم في 29 يومًا خلال فترة البطولة، بدءًا من حفل الافتتاح وحتى التحية الأخيرة وسط مزيج موسيقي من أغاني الألبوم الغنائي الرسمي للمونديال.

مشروع وطني

كانت قطرُ قد بدأت الطريقَ الصعب لتحقيق الوعد قبل ذلك بعدة سنوات، فور إعلان فوزها بشرف استضافة المونديال، وكان الهدف ليس مجرد تنظيم بطولةٍ ناجحةٍ أو استثنائيةٍ، ولكنْ تنفيذ مشروع وطني، يكون مُحركًا ودافعًا وركيزةً وإرثًا حقيقيًا ومُستدامًا لمسيرة النهضة الشاملة، وَفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030.

كان الهدفُ هو إحداث طفرة هائلة في مُختلف قطاعات الدولة، من البنية التحتية والطرق ووسائل النقل الحديثة، ووضع قطر على خريطة السياحة العالمية بالتطوير الشامل لمطارَي حمد والدوحة الدوليين، والموانئ، وإنشاء المزيدِ من المُنتجعات والفنادق والأماكن السياحية، وإحداث نقلة نوعية في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والخدمات الحكومية والبنوك والاستثمار والأمن الغذائي.

حلم المونديال

كان الحلمُ أن يكونَ مونديالُ قطر فرصةً ليتجنبَ العالم كلَّ خلاف، وأن تكون البطولة متعةً رياضيةً خالصة، وساحةً للتعارف بين البشر والثقافات، وهي الرسالة التي حملها الحفلُ الافتتاحي للمونديال، والذي ظهرت فيه لأوَّل مرة آية من القرآن الكريم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» (الحجرات13). وقد شاهدنا خلال الأيام والأسابيع الماضية شهادات حية، لمُشجعين على أرض قطر، وآخرين تحدثوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتهم لبلادهم، حول كرم الضيافة وحُسن الاستقبال من أهل قطر، وتجاربهم مع الأمن والأمان في قطر، فضلًا عن سعادتهم بالتعرف على حقيقة العرب والمُسلمين، والتي شوّهتها أفلام الغرب ومقالات وكتب مسمومة عن العرب والمُسلمين.

نجاح مُبكر

النجاحُ الباهرُ للمونديال جاء مُبكرًا عبر الإشادات الدولية الكبيرة بالتنظيم المُتميز ومستوى الأمن والرفاهية والراحة للمُنتخبات والجماهير.. فقد كانت البطولة بحق بدون أدنى شكاوى أو حوادث أو خلل.. كل شيء يبدو مثاليًا من لحظة وصول المُنتخبات والجمهور للمطار، وحتى أماكن الإقامة، والنقل السلس عبر وسائل النقل الحديثة (المترو والترام والحافلات وسيارات الأجرة)، والانسيابية المروريَّة على كافة الطرق والمؤدية للاستادات.. وانتهاءً بتنظيم وتأمين الحشود خلال الدخول والخروج والتواجد بالاستادات أو في أماكن الفعاليات والمهرجانات ومناطق المُشجعين المُنتشرة بالعديد من المواقع.. فلم يقع – والحمد لله- أيُّ حادث أو شغب يُعكِّر صفو استمتاع الجماهير بالمُباريات داخل أو خارج الاستادات.

الأرقام تتحدثُ

إنَّ لغةَ الأرقام لا تكذب ولا تتجمَّل.. ولذلك فقد أجمعَ العالمُ لأوَّل مرة على نجاحِ مونديال قطر 2022، في كل مراحل البطولةِ، وحتَّى قبل ساعات من اختتامها أمس. ولعلَّ أهم شهادات النجاح لمونديال قطر 2022 هي الأرقام والإحصائيات التي يرصدها وينشرها الاتحادُ الدولي لكرة القدم «FIFA» حول عدد الحضور للمُباريات وحجم المُشاهدات حول العالم، وعدد المُشاركين في الفعاليات المُصاحبة، والعوائد المالية للبطولة الاستثنائية. وقد كانت الأرقام في كل مرة مُذهلة، وكاشفة لحجم النجاح الاستثنائي، بمُقارنتها بالبطولات في النسخ السابقة، فقد استقبلت قطر أكثر من مليون و400 ألف زائر من أنحاء العالم خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، فيما وصلَ إجماليُّ حضور الجماهير في جميع مُباريات المونديال (64 مُباراة) إلى 3 ملايين و404 آلاف، و252 شخصًا.. وهو أكبر من عدد حضور مونديال روسيا والذي وصل 3 ملايين و300 ألف.

وبلغة الأرقام أيضًا هناك 3 ملايين و200 ألف طلب لبطاقة «هيَّا» تمَّت المُوافقة عليها، بالإضافة إلى 5 مليارات مُشاهدة من خلف الشاشات، ووصل حجم العائدات 7.5 مليارات دولار، بأكثر بمليار دولار من عائدات مونديال روسيا 2018.

النجاح المُبهر

جياني إنفانتينو رئيسُ الاتحاد الدولي لكرة القدم كان أكثر المُتفائلين بالنجاح المبهر لمونديال قطر 2022، ليس فقط بحكم اطِّلاعه ميدانيًا على كل التفاصيل الدقيقة لتجهيزات استضافة البطولة، ولكن أيضًا بحكم خبراته السابقة وعقده مُقارنات شاملة لكل عناصر النجاح المتوافرة في مونديال قطر بالمُقارنة مع البطولات السابقة.

فقبل أيامٍ من انطلاق مونديال قطر 2022، تصاعدت مرة أخرى حملات مشبوهة وعصبية وممنهجة في بعض وسائل الإعلام الغربية في محاولة يائسة لتشويه استضافة قطر البطولةَ، وخلال مُؤتمر صحافي، وجد إنفانتينو نفسه، في مرمى نيران الأسئلة الخبيثة والمُشككة،

حينها ولأوَّل مرة يتخلى إنفانتينو عن هدوئه، ودبلوماسيته، قائلًا: فضلت الصمت في الشهور الأخيرة لكنني قرَّرت اليوم الرد.. اليوم أشعر أنني قطري وعربي وأفريقي.. قطر توفر فرص العمل لمئات الآلاف من العمال وأسرهم في الوقت الذي لا يُعاملون فيه بالمثل في أوروبا.. إن الانتقادات التي وُجهت لدولة قطر تأتي من أشخاص «ذوي معايير مزدوجة» وبنوع من أنواع «النفاق»، مُطالبًا القارة الأوروبية بالاعتذار لمدة 3 آلاف عام عما قامت به قبل أن تمنحَ دروسًا في الأخلاق لبقية العالم.

في ذلك الحين توقع إنفانتينو أن مونديال قطر سيفتح عيون الغرب على الوطن العربي ومقدار التقدم والتسامح الذي يتمتع به، مؤكدًا أن قطر تُرحّب بالجميع وتضمن أمن وسلامة كل المُشجعين، كما توقع أن يُحققَ مونديال قطر أرباحًا تجارية للفيفا تزيد على مونديال روسيا 2018 بقيمة 600 مليون يورو.

انتفاضة عربية وخليجية

إشادة إنفانتينو سبقتها انتفاضةٌ عربية وخليجية لدعم مونديال قطر عبر بيانات رسمية على مُستوى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، والبرلمانات العربية، ثم عبر البيانات الختاميَّة للقمتَين الخليجية والخليجية الصينية، فضلًا عن تصريحات العديد من قادة العالم والمُنظمات الدولية والأممية، والتي تدعم مونديال قطر وتُشيد بالتنظيم المُتميز، وتُدين وتستنكر الحملات المسمومة التي تستهدف تشويه قطر والبطولة الاستثنائيَّة.

وقد توالت الإشاداتُ الدولية من رؤساء الدول والوزراء على مستوى العالم بمستوى التأمين والتنظيم وروعة الاستادات وتسهيل الإجراءات وتوفير كافة وسائل الرفاهية والترفيه لخدمة الجماهير.. بل وشاهدنا خلال الأسابيع الماضية تراجعَ كثيرٍ ممن شاركوا في حملات التشويه، وهم يرفعون القبعة لدولة قطر ويعترفون ويُشيدون بمستوى التنظيم الرائع للمونديال.

رسالة قطر للعالم

وتبقَى رسالةُ قطر للعالم بأننا قادرون على تحقيق المُستحيل من أجل الخير والسلام والمحبة والإخاء بين شعوب العالم، دون التفريط في ثوابتنا السياسية والدينية والأخلاقية.. قادرون على تغيير نظرة الغرب الخاطئة إلى ثقافتِنا وعاداتنا بالحوار والفعل الإيجابي.. دون أن تُعرقلنا حملات مشبوهة أو تصريحات مُنفلتة.

تحية إلى حضرةِ صاحبِ السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى، وقائد مسيرة النهضة، الذي يقودُنا دومًا إلى التقدم والرخاء والرفعة وبَرِّ الأمان.

تحية إلى كلِّ الوزارات والهيئات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.. وإلى أهل قطر، مواطنين ومُقيمين.. وكل الجنود المجهولين الذين تضافرت جهودهم بالعمل ليل نهار لتحقيق تلك الإنجازات، ومواصلة المسيرة لتحقيق المزيد لوطننا الغالي الذي يستحق الأفضل.

تحية للزملاء الإعلاميين والصحافيين بوسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة، والذين بذلوا مجهودًا خرافيًا في التغطيات الإعلامية واللقاءات الحية، والتقارير الإخبارية لوضع الجماهير في قلب الأحداث.

وقد واكبت الراية الحدثَ التاريخي منذ الإعلان عن استضافة قطر البطولةَ، وخصصنا مُلحقًا خاصًا وشاملًا قبل أيام من انطلاق البطولة وحتى الآن لتقديم تغطية مُتميزة عبر النسخة الورقية لملحق راية المونديال ومنصات الراية الرقمية، تتضمن أخبارًا وتقارير وحوارات حصرية ومُسابقات وجوائز يومية وجائزة كُبرى «سيارة» في نهاية البطولة، ونقلنا بحماس شغف الجماهير داخل وخارج المدرجات، وقدمنا الدعم الإعلامي لمُنتخبنا الوطني ومُنتخباتنا العربية.

عاشت قطر الإنجازات والأمجاد، عاشت فخر العرب لتُسطرَ كل يوم قصة نجاح جديدة يتعلم منها العالم معنى التكاتف وقوَّة الوَحدة، وهو شعار لاحتفالاتنا هذا العام باليوم الوطني «وحدتنا مصدر قوتنا».

