آراء

شكراً لقطر حكومةً وشعباً على هذا الانجاز وأيما انجاز تنظيم اكبر بطولة على كوكب الارض ألا وهي كأس العالم..

وقت الذي حورب العرب والمسلمون بأجندات غربية وصهيونية على مدار السنوات الماضية من هوليوود الى السياسة الى الصحافة الى السوشيال ميديا جاءت قطر وحدها نعم وحدها وأعادت الاعتبار لكل العرب والمسلمين بحسن التنظيم وقوة الامن واظهار الاخلاق الحميدة لعالمينا الاسلامي والعربي.

فمن كرم الضيافة انطلقوا، ومن الدعوة للدين الاسلامي بطرق حديثة وجميلة يتقبلها الغرب آتت ثمارها بإسلام الكثير من الغرب وحتى الذين لم يسلموا تغيرت صورتهم للاسلام والعرب بعد أن رأوا ما رأوا من حسن الاستقبال والتسامح والأمان الذي فقدوه ببلدانهم الغربية!

وأجمل رد على بروباغندا الغرب جاء من قطر بدعم الاسلام الصحيح والمتسامح واظهار كذب الغرب عن الدين الاسلامي بأنه دين الارهاب ولا يتناسب مع العصر الحديث، وان المرأة المسلمة مضطهدة فأظهروا كذبهم بأن لها حقوقها وتحترم وتبجل عند المسلمين وتعيش بأمان اكثر من بلدانهم وهذا بشهادة الكثيرين الذين زاروا قطر ورأوا تلك الامور رأي العين.

ولا ننس ابراز قضية فلسطين المحتلة من قبل الصهاينة بوقت الكثير من العرب والمسلمين نسوا أو تناسوا أولى القبلتين..!

وما أود أن أشير له أن الغرب وخاصة أوروبا ما زال الحقد الصليبي الدفين يشعل قلوبهم تجاه العرب عامةً والاسلام خاصة.

ومن خلال متابعتي لمواقع عدة بوسائل التواصل الاجتماعي لأناس ليسوا عربا ولا مسلمين أشادوا بما رأوه من احترام وأمان اكثر من بلدانهم وأن الصورة مغايرة لما قيل لهم وسمعوه ببلدانهم بكل أسف، وانهم صدموا لما رأوه بالحقيقة من حسن اخلاق وكرم الذي يفتقدونه ببلدانهم التي عرفت عنهم الجشع وحب المال.

وحتى قيل ان هذه افضل نسخة لكأس العالم من ناحية التنظيم والأمان والجو الاسري وانعدام المشاجرات بسبب شربهم للخمور التي لطالما نشاهدها بعد كل مباراة لديهم وكأنها جزء من المباراة!

ولا ننس ابراز قطر حسن الاخلاق ومحاربة الشواذ وإعادة الاعتبار للاسرة التي دمّر مفهومها الغرب بالحرية والاجهاض والانحطاط الاخلاقي والشذوذ والحركات النسوية المدمرة..

وأخيراً برغم العواقب التي مرت بها قطر من ادعاء الغرب كذباً بموت الآلاف من العمال وأزمة الخلاف الخليجي بين الاشقاء والتي عدت وانطوى ملفها ومسرحية كورونا العالمية وحرب روسيا مع الغرب إلا أنها تغلبت على الصعاب جميعها بتنظيم أجمل بطولة سيخلدها التاريخ من تنظيم وأمان واخلاق حميدة أعادت الاعتبار للقيم الربانية وحاربت دعاة الرذيلة وجنود ابليس ومن هم على شاكلتهم..

فشكراً لقطر وشكراً لسمو الامير تميم المجد وشكراً للشعب القطري وشكراً لكل العرب والمسلمين على اقامة هذه البطولة.

ودمتم بحفظ الله.

* نكشة:

لكل من يدعي علم الغيب.. (كذب المنجمون ولو صدفوا)!!!

