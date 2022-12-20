إعـلان بـراءة الذمـة

آراء

قبل عدة ايام تم نشر اعلان توظيف من احدى الشركات الكويتية الحكومية ذات الصبغة الخدمية الخاصة وهو بمثابة اعلان لبراءة الذمة فقط! وهنا نعرف ما هي براءة الذمة (بحسب الأصل فإن الثابت فيما يتعلق بالمعاملات أو الحقوق الشخصية والالتزامات هو مبدأ براءة الذمة أو الأصل براءة الذمة ومن يدعي خلاف هذا الأصل الثابت كأن يدعي شخص على شخص آخر دينا فإنه وجب عليه إثباته لأنه ادعى خلاف الأصل فوقع عليه عبء الإثبات وإظهار البينة) وهنا البينة انهم تم نشر اعلان في بعض الصحف المحلية هذا مما جعل العديد من اهل الكويت يأخذون الاعلان المذكور مادة للتساؤل والتندر في وسائل التواصل الاجتماعي لكونه اعلاناً تم تفصيله لشخص محدد بعينه دون الغير.

وهنا نأخذ المادة (41) من الدستور الكويتي الذي ينص على (لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه) وطبعا هذه المادة شبه معطلة بسبب نظام التوظيف بديوان الخدمة المدنية حيث يفرز طالب العمل على حسب ما يراه الكمبيوتر والشاغر بالجهات الحكومية يعني ممكن يتم ترشيح مواطن خريج فنون جميلة في وزارة الاوقاف! وخل نرجع للاعلان المفصل تفصيل حيث يقول الاعلان مطلوب رئيس تنفيذي كلام حلو وخبرته 18 سنة من ضمنها 5 سنوات بوظيفة قيادية يعني مدير ادارة ولهنا حلوين ويكمل ويكون هذا القيادي اللي يبي يكون رئيساً تفنيذياً ويكون مديراً لعدد لا يقل عن 1000 موظف والسؤال ليش يعني 1000 موظف بالتحديد؟ هل القيادي لا يصبح قياديا إلا بالـ1000 موظف ومن دونها لا يعد قيادياً؟ وعمره لا يزيد على 55 سنة وهنا نسأل وان كان احد الراغبين بالعمل كرئيس تنفيذي اكبر قليلا هل يرفض يعني؟ ومن ضمن الطلبات القدر على التعامل مع العملاء وهنا نسأل من فصل وصمم الاعلان كم رئيساً تنفيذياً مر عليك كان بابه مفتوحاً للعملاء؟ ويكمل خياط الاعلان تفصيله ان المفاضلة بين المتقدمين تكون وفق المادة (5) من قرار الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001م التقدير العام للمؤهل والأقدم في تاريخ المؤهل وهنا نسأل خياط الاعلان إشلون الاقدم والسن لا يزيد على 55 سنة؟ والاكبر سنا! اشلون الاكبر سناً وانت كاتب لا يزيد على 55 سنة؟ والمتزوج يقدم على الاعزب يعني اعزب يفهم ويعلم لا يصبح رئيساً تنفيذياً لانه ولدنا متزوج! ويكمل خياط الاعلان فنه بتصميم الازياء الخاصة للبعض وان الشركة المذكورة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء رقم 914 لسنة 2010م ان المتقاعد لا يسمح له بالحصول على منصب الرئيس التنفيذي اشلون ان كان هذا المتقاعد يفهم احسن من ولدكم؟ بس السؤال المهم شركة طبيعة عملها الغذاء والاكل ويطلبون رئيساً تنفيذياً تخصصه الدراسي علوم ادارية وهندسة؟ يعني بيرتب الاكل والوجبات وفق فن الادارة او على الاشكال الهندسية؟ وليس ما يكون من التخصصات الصحية والغذائية والاقتصادية؟ اعلانكم هو اعلان براءة ذمة فقط لا غير ولا الرئيس التنفيذي المطلوب موجود وخالص وممكن بعد لانه رئيس تنفيذي عن طريق الباراشوت والموقع الاكتروني لتقديم الطلبات يكون معلقاً او مهكراً بقدرة قادر! حبيبي خياط الاعلان بدل اعلان ومصاريف نشر عينه سكاتي بلا افلام عربية ابيض واسود، بس يقال والعهده على الراوي من سواد الوجه بالاعلان المفصل تفصيلا على المقاسات المطلوبة قام السيد الوزير المختص بتوقيفه حتى اشعار اخر وهنا نقول شكرا يا معالي الوزير لان العهد الجديد لا يقبل هذا النوع من الاعلانات المصممة على المقاس والخير بقبال.

وبالختام نتمنى كمواطنين من اهل الغالبية الصامتة على صاحب القرار ان اي قيادي يتم اختياره لاي منصب كبير قيادي يكون مؤهلاً علميا وعمليا وان لا مكان للباراشوت لاننا نأمل الخير بالجديد، والحين ما في شيء نقوله الا ربي يحمي الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل سوء وشر، ولا يصح إلا الصحيح.

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? كل التهاني والتبريكات لدولة قطر الشقيقة على نجاحها الكبير في نسخة كأس العالم 2022 قطر واظهار الوجه المشرق والحضاري لقطر والخليج كافة، كفيتوا ووفيتوا يا اهل قطر.

