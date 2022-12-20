46.8 مليار دينار قيمة أملاك الدولة العقارية

مال وأعمال

كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع قدره 223.6% في قيمة املاك الدولة العقارية، حيث بلغت 46.87 مليار دينار بنهاية العام المالي 2021/2022، مقابل 14.5 ملياراً في بداية العام نفسه، بزيادة 32.38 مليار دينار. ووفق البيانات الواردة، فقد بلغ اهلاك اموال الدولة العقارية 663.27 مليون دينار مقابل 591.58 مليوناً بداية العام وبزيادة قدرها 12.1%. وبلغ اجمالي المنح والمعونات بنهاية العام المالي 2021/2022 بلغ 6.12 مليارات دينار، موزعة على المنح بواقع 5.55 مليارات دينار، فيما بلغت الاعانات 620 مليون دينار. ولفتت البيانات الصادرة عن وزارة المالية لشهر مارس ان اجمالي الايرادات النفطية ارتفع بشكل فعلي عن المقدر بحدود 177.7%، حيث بلغت الايرادات المحصلة 16.2 مليار دينار، فيما قدرت الميزانية عند 9.12 مليارات.

وبلغت الضرائب والرسوم المحصلة 462.4 مليون دينار مقابل تقديرات 526.1 مليون دينار في الميزانية، لتصل نسبة المحصل الى المقدر 87.9%. وأشارت المالية الى ان اجمالي الانفاق الرأسمالي بلغ 1.86 مليار دينار مقابل 2.6 مليار مقدر في الميزانية نسبة المصروف الى المقدر بحدود 71.1%.

يأتي ذلك فيما تم بلغت النفقات الجارية الفعلية 96.6% من اجمالي المقدر، حيث بلغ اجمالي الانفاق الجاري الفعلي 19.7 مليار دينار مقابل 20.4 ملياراً، لتوفر الحكومة 685.78 مليون دينار من النفقات الجارية.

وزادت الايرادات غير النفطية بحدود 133% بالميزانية، حيث تم تحصيل 2.39 مليار دينار مقابل 1.8 مليار تم تقديرها في الميزانية. وقد ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بحدود 425.55 مليون دينار بنهاية 2021/2022، لتصل الى 2.182 مليار دينار مقابل 1.73 مليار في بداية العام.

