«المركزي»: رفض 600 طلب لتمويل المشروعات الصغيرة

مال وأعمال

أشارت بيانات ان اجمالي الطلبات المقدمة للاستفادة من التمويل المقدم من قبل الحكومة وفق قانون انقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا بلغ 627 طلباً.

وبين المركزي في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها، ان الطلبات التي رفضها بلغت 322 طلباً لعدم استكمال البيانات، فيما تم رفض 278 طلباً من قبل البنوك المحلية ليصل اجمالي ما تم رفضه 600 طلب. وبين المركزي ان رفض طلبات التمويل المقدمة بيد البنوك المحلية، بما يتوافر لديها من قاعدة بيانات حول حسابات العملاء من حيث طبيعة الغرض والاستخدام. وبين ان اجمالي الطلبات المستفيدة من القانون بلغ 27 طلباً بلغ مجموع تمويلها 2.6 مليون دينار، يصل المبلغ المضمون منه 2.12 مليون دينار تعادل 80% من اجمالي المبلغ، وتتحمل البنوك 20% من باقي المبلغ غير المضمون.

