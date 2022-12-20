التضخم السنوي في الكويت ارتفع %3.18 خلال نوفمبر

مال وأعمال

ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين «التضخم» في الكويت بنسبة 3.18% في شهر نوفمبر الماضي على اساس سنوي.

وأعلنت بيانات الادارة المركزية للاحصاء، ارتفاع معدل التضخم في الكويت 0.24% في نوفمبر الماضي على اساس شهري؛ نظراً لارتفاع اسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية.

وقالت ان الرقم القياسي للمجموعة الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 6.74% مقارنة بالشهر ذاته من 2021، كما ارتفع مؤشر اسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة 0.15% على اساس سنوي. وأوضحت ان مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة «الملبوسات» ارتفع بنسبة 5.23% كما ارتفعت اسعار مجموعة «خدمات المسكن» بنسبة 2.16% ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة «المفروشات المنزلية» بنسبة 1.70%.

وبينت ان مؤشر اسعار المجموعة السادسة «الصحة» ارتفع بنسبة 2.38% في حين سجلت اسعار مجموعة «النقل» ارتفاعاً بنسبة 2.89% في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2021. وأشارت الاحصاء الى ان اسعار المجموعة الثامنة «الاتصالات» ارتفعت بنسبة 0.67%على اساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيه والثقافة» بنسبة 3.39% في حين اسعار المجموعة العاشرة «التعليم» بنسبة 0.40%. وأضافت ان اسعار مجموعة «المطاعم والفنادق» ارتفعت على اساس سنوي في نوفمبر الماضي بنسبة 2.33% في حين ارتفعت اسعار مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة» بنسبة 2.84%. ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك اداة لقياس مستويات الأسعار عموماً بين فترتين اما شهرية او سنوية وعادة ما يكون مؤشراً اساسياً لقياس النمو او الانكماش الاقتصادي؛ اذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.

