الذهب والدولار.. كرّ وفرّ

مال وأعمال

صدرت تقارير عديدة في الفترة الأخيرة، تتوقع ان تسجل اسعار الذهب مستويات قياسية جديدة في المرحلة المقبلة، فهل سيحصل ذلك فعلا، وما هي العوامل التي ممكن ان تدعم هذا الصعود؟ ووفق تقرير لـ«سكاي نيوز»، يلعب التضخم دورا كبيرا في اسعار الذهب، وكان له تأثير مهم، ودائما ما يأخذ في الاعتبار هذا التأثير، في اي حركة كبيرة من الذهب، ونعني بذلك الانتقال من منطقة الى اخرى. في المقابل هناك تصريحات لبعض بيوت المال العالمية، بأن معدلات التضخم وصلت الى مستويات قريبة من القمة، وفي الربع الأول من العام المقبل ستبدأ بالانخفاض. وبالتالي سيفقد المعدن الأصفر قوة داعمة له.

ولكن الأنظار كلها على اللاعب الأول في تحريك اسعار الذهب الا وهو الدولار الأميركي. فصعود الدولار الى اعلى مستوياته في 20 عاما، بالاضافة الى ارتفاع معدلات الفائدة، كان من الممكن ان يؤدي الى تدهور اسعار الذهب، ولكن معدلات التضخم الأعلى في 40 سنة، لعبت دورا مهما في دعم الأسعار، بالاضافة الى التوترات الجيوسياسية والحرب الأوكرانية،

