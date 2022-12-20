بعد فوز الأرجنتين.. معركة العلامات التجارية تنتصر لـ«أديداس»

مال وأعمال

مع تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم فيفا قطر 2022 بفوزه على نظيره الفرنسي، كان هناك تتويج آخر للفائز في معركة العلامات التجارية للملابس الرياضية التي كان لها الحظ أن تكون الراعية للمنتخب الفائز.

المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، لم تكن فقط بين المنتخبين، ولكنها كانت أيضا مواجهة شرسة بين أكبر شركتين للملابس الرياضية على مستوى العالم، حيث كانت أديداس الراعي الخاص بالمنتخب الأرجنتيني على مدى فترة طويلة، في حين ترعى شركة «نايكي» نظيره الفرنسي.

نشرت شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية الراعية لمنتخب الأرجنتين، بعد النهائي، صورا متعددة لنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أعمار مختلفة حتى وصوله للقب الذي طالما حلم به، لتكون بذلك هي الفائزة في هذه المعركة المحتدمة مع منافستها الأساسية «نايكي».

أديداس كتبت بعدة لغات عبارة: «لا شيء مستحيل».

الصحافي الأرجنتيني الشهير «ماورو ألبورنوز» ومقدم البرامج الرياضية في شبكة C5N الأرجنتينية قال إن قميص ميسي نفد تقريبا من كل أنحاء الأرجنتين قبل عدة أيام من النهائي، «فكل الفروع في مقاطعات الأرجنتين المختلفة لا يوجد فيها قمصان ميسي، والسبب في ذلك يرجع لكونها آخر بطولة لميسي مع المنتخب الوطني، والجميع يحاول الحصول على قميصه».

وكان متحدث باسم الشركة قال في تصريحات قبل نهائي كأس العالم، إن أديداس تبذل قصارى جهدها لتلبية الطلب على قمصان نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل إقامة مباراة نهائي بطولة كأس العالم، وذلك بسبب الطلب غير العادي على قمصان الأرجنتين بكأس العالم التي تصنعها أديداس في كل أنحاء العالم.

وأكد الصحافي الأرجنتيني أن المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا لم تكن فقط صراعا رياضيا بل كان لها بُعد اقتصادي بين شركتي نايكي وأديداس من خلال صدام مبابي وميسي.

وكانت شركة أديداس قد أكدت أن قميص ليونيل ميسي رقم 10 تم بيعه في جميع أنحاء العالم، مضيفة أنه من المستحيل زيادة إنتاج القميص بين عشية وضحاها.

وتوقعت الشركة في دراسة لها قبل مونديال 2022 تحقيق مبيعات بحوالي 400 مليون يورو لمنتجاتها الخاصة بمنتخبات كأس العالم على رأسها المنتخبين الأرجنتيني والألماني.

وسوف تقوم الشركة الألمانية بوضع النجمة الثالثة على قميص المنتخب الأرجنتيني التي تدل على الفوز بلقب كأس العالم نسخة 2022.

جائزة الهداف لـ «نايكي»!

للمفارقة فإن نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي حصل على الحذاء الذهبي المقدم من شركة أديداس لهداف البطولة، وهو أحد أبرز النجوم الذين ترعاهم شركة نايكي الأميركية والتي تضع علامتها الشهيرة على قميص منتخب فرنسا.

