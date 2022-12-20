أفضل خيارات الاستثمار في 2023

مال وأعمال

قال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، ان عام 2023 سيكون صعباً مثل العام 2022، على مستوى الأسواق، لأن آخر الاجتماعات لأكبر بنكين مركزيين في العالم هما المركزان الأوروبي والأميركي اظهرت مؤشرات على زيادة تشديد السياسات النقدية، وأبدت محافظة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تخوفها بشدة من التضخم وبذلك ستكون لديها جدية لمحاربته. وقال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، ان الرهان سيكون على ارباح 2023، وانخفاض مكررات الربحية وستكون علاوة مخاطر حقوق الملكية مرتفعة، لأن زيادة اسعار الفائدة تضغط على التقييمات فيما يؤثر الركود على هوامش الربحية. وتابع جمعة: «الخيار الأول للاستثمار هو الاحتفاظ بنسبة كبيرة من النقد، والثاني الاستثمار في سندات الدخل الثابت قصيرة الأجل لأن مستويات الفائدة مرتفعة جدا، في ظل التخوف من ارتفاع التضخم، وكذلك الاستثمار في اسهم الشركات المدرة للتدفقات النقدية ولديها خطة عمل قوية ومنها شركات السلع، فيما قد يكون الذهب والفضة لعبة 2023، ويضاف اليها شركات المعادن المرتبطة بتحول الطاقة، لأن استهلاك هذه المواد سيكون اكبر لتنفيذ وعود الدول بشأن تحول الطاقة، وستزيد ايضاً استثمارات قطاع الصناعة».