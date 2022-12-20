البورصة تنظم قواعد التنفيذ الجبري على الأسهم المدرجة

مال وأعمال

اعلنت بورصة الكويت عن تعديل كتاب قواعد بالاضافة الى الفصل الثاني عشر بعنوان إجراءات وقواعد التنفيذ الجبري على الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة بالتعاون مع هيئة اسواق المال وذلك لتسهيل الاجراءات وميكنيتها. وعلى مدار ما يقارب من 5 شهور من التعاون المشترك بين الفريق القانوني بالبورصة وإدارة التنفيذ بوزارة العدل لتعديل المواد الاصلية لكي تدخل التعديلات التي خضعت لها تلك القواعد حيّز التطبيق اعتباراً من يوم أمس، وذلك بعد عمل مشترك ودؤوب استمر لأكثر من 5 أشهر وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وزيادة العمل بالخدمات المميكنة لتضمن دقة التنفيذ، وقد تم اعتماد التعديلات من هيئة أسواق المال.

ويعد ملف التنفيذ الجبري من الملفات المهمة التي اهتمت بها شركة بورصة الكويت في اطار خططها واستراتيجيتها التطويرية التي انطلقت منذ تولي القطاع الخاص إدارة الكيان، حيث سعى الفريق لاستطلاع آراء العاملين في القطاعات الاستثمارية وغيرها لبلوغ التكامل المطلوب في شأن الضوابط الجديدة، ومواجهة اي ثغرات تم اكتشافها خلال التطبيق الفعلي لها. وتسري التعديلات على ملفات التنفيذ التي تم تسلمها من البورصة بعد تاريخ صدوره، مع استمرار العمل بالأحكام المعمول بها قبل صدور القرار بشأن ملفات التنفيذ التي تم تسلمها من قبل البورصة قبل تاريخ صدوره وحتى انتهاء التنفيذ في تلك الملفات.

وتضمن القرار 35 مادة تعمل على تحديث اليات البورصة وفقا لاحدث الأنظمة الإلكترونية تسمح بتسلم ملفات التنفيذ والتراسل بين الإدارة العامة للتنفيذ والبورصة والمقاصة والوسطاء، وكذلك باقي أطراف التنفيذ، مع إمكانية إلغاء عمليات البيع التي تمت حال تبين للبورصة وجود خلل تقني في أنظمة التداول أو أنظمة الوسطاء أثناء البيع. وتشمل التعديلات ايضا بيع الأوراق المالية غير المدرجة من خلال المزايدة يعتبر معلقاً بشرط اعتماد قاضي التنفيذ للبيع وإخطار المقاصة والقائم بالبيع والبورصة بما يفيد ذلك، منوهة إلى أنه في حال كانت الأوراق المالية غير مدرجة ولا تخضع لنظام تداولها عبر «OTC» فعلى القائم بالبيع تحديد سعر الأساس عن طريق احتساب المتوسط المرجع لسعر الورقة من خلال الصفقات التي تمت عليها خلال الـ 6 أشهر السابقة للمزايدة لدى البورصة أو من خلال القيمة الدفترية للورقة المالية وفق آخر بيان مالي معتمد، وفي حال تعذّر تحديد سعر الأساس وفقاً للطريقتين السالفتين تعتبر القيمة الأسمية للسهم هي سعر الأساس بشرط أن يكون ترخيص الشركة محل البيع سارياً لدى وزارة التجارة والصناعة ويخطر البورصة بتقريره المتضمن سعر الأساس خلال 5 أيام عمل من تاريخ تعيين البورصة له.

