«التجاري» وزَّع كسوة الشتاء على عمال التنظيف والبناء

مال وأعمال

بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، قام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري بزيارة مواقع عمل عمال التنظيف والبناء لتوزيع كسوة الشتاء عليهم في إطار الفعاليات الإنسانية المرتبطة بحملة «هون عليهم»، التي كان قد أطلقها منذ ما يزيد على 10 سنوات وحازت جائزة المشروع الاجتماعي الرائد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص البنك الدائم على الاهتمام بهذه الفئة، وتوزيع الملابس الشتوية على العمال بمناسبة دخول موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، بما يساعدهم على تلافي إصابتهم بأي أضرار صحية قد تلحق بهم جراء أي موجات برد تتعرض لها البلاد.

وفي هذا السياق، أوضحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع قائلة «إن «البنك التجاري وكما عهد، كل عام مع دخول فصل الشتاء، يقوم بإعداد كسوة الشتاء من ملابس ومستلزمات تناسب برودة الجو وتوزيعها على عمال التنظيف والبناء وذلك في مواقع عملهم، ضمن الفعاليات المعتادة لحملة «هوّن عليهم»، وفي إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للبنك ورسالته الهادفة إلى خدمة كل فئات المجتمع».

وتابعت أماني الورع مبينة أن حملة «هوّن عليهم» المُكرسة لمد يد العون والمساعدة لعمال التنظيف والبناء، تأتي تقديراً من البنك لهذه الفئة نظراً لما يقومون به من جهود في حماية البيئة، والمحافظة على النظافة العامة في الشوارع، إذ تحتم عليهم طبيعة أعمالهم التواجد في الشوارع في أجواء إما أن تكون شديدة البرودة في فصل الشتاء أو شديدة الحرارة في فصل الصيف.

