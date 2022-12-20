مصر: توقُّف المضاربات على الدولار يربك حسابات السوق السوداء

مال وأعمال

سيطرت حالة من الارتباك والحذر الشديد على تجار الدولار والمتعاملين في السوق الموازية للصرف في مصر. وواصل سعر صرف الدولار نزوله خارج السوق الرسمية إلى مستوى 29 جنيهاً، مقابل 38 جنيهاً في تعاملات الجمعة الماضي.

وسيطرت منشورات البيع على الصفحات التي تتابع أسعار الصرف على منصات التواصل الاجتماعي، فيما بدأ صغار التجار تحركاتهم سريعاً للتخلص من الدولارات التي بحوزتهم تحسباً لاستمرار نزول الأسعار.

تأتي هذه الخسائر على الرغم من عدم تدخل البنك المركزي المصري حتى الآن، لكنها ترتبط بشكل مباشر بإعلان موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة التمويل الخاصة بمصر.

في سوق الصرف الرسمي، استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية. وكان سعر صرف الدولار قد شهد تحركاً كبيراً مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع خلال الشهر الماضي ما بين 50 - 60 قرشاً.

ومن المتوقع أن تشهد السوق السوداء المزيد من التراجعات في سعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري يعتزم إصدار قرارات عدة من شأنها تخفيف الطلب على الدولار من خارج السوق الرسمي، خاصة بعد وصول أول شريحة تمويلية من صندوق النقد الدولي.

