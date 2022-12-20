التويجري: «بوبيان» نجح في تغيير الكثير من مفاهيم الصيرفة

مال وأعمال

ألقى الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري محاضرة في جامعة الكويت بالشدادية بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة مميزة من طلبة الجامعة بجميع التخصصات، حيث تطرق فيها إلى نجاح بنك بوبيان خلال السنوات الأخيرة في تغيير الكثير من المفاهيم المرتبطة بالبنوك والصيرفة بصورة عامة والإسلامية منها على وجه الخصوص من خلال المنتجات والخدمات التي طرحها وخدمة العملاء التي تميز بها.

وأضاف أن موارد البنك البشرية تعتبر الثروة الحقيقية وكلمة السر وراء الإنجازات التي حققها البنك ونجاحاته المتتالية مؤكداً حرص الإدارة العليا لبنك بوبيان على تطوير هذه الموارد والاستثمار فيها بكل الوسائل الممكنة وفق أحدث المعايير العالمية.

البنك الثالث محلياً

ونوه التويجري إلى احتفال البنك الشهر الماضي بمرور 18 عاماً على انطلاقته كإحدى المؤسسات المالية الإسلامية وتحوله من مجرد مصرف عادي إلى واحد من أبرز بنوك الكويت والمنطقة من خلال صعوده من المرتبة الأخيرة محلياً قبل 10 أعوام إلى المركز الثالث بين بنوك الكويت جميعاً وارتفاع الأصول من 4 مليارات دولار إلى نحو 26 مليار دولار حالياً.

وأشار التويجري إلى نجاح البنك في تأكيد ريادته للخدمات المصرفية الرقمية حتى تمكن من حصد عشرات الجوائز في مختلف المجالات إلا أن أكثرها أهمية جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية «Best Islamic Digital Bank» من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية إلى جانب جوائز مؤسسة سيرفس هيرو لخدمة العملاء سواء على مستوى البنوك الإسلامية أو القطاع الخاص الكويتي.

وأضاف «استمر البنك في خطواته التوسعية الرقمية من خلال استحواذه قبل عامين على بنك لندن والشرق الأوسط والذي يمتلك فيه حالياً 71% من الأسهم، ثم جاء إعلان بنك بوبيان العام الماضي عن انطلاق أعمال علامته التجارية الجديدة «Nomo Bank» بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم».

وأشار التويجري إلى أن بوبيان يطمح أن يُصبح البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة حيث تم وضع مجموعة من المبادئ الرئيسة ضمن استراتيجية التحوّل الخاصة بالبنك بعد الاستحواذ من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان.

من ناحية أخرى قال التويجري: إن «بوبيان» يعتبر من أعلى مؤسسات القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية والتي تُمثل أكثر من 80% في الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى استقطاب الكوادر النسائية حيث بلغت نسبة الموظفات 26% من إجمالي القوى العاملة على مستوى البنك.

وأضاف «خلال عام 2022 ارتفعت نسبة السيدات العاملات في بنك بوبيان وشغل عدد منهن مناصب قيادية في إدارات مختلفة في البنك وهو ما يؤكد حرص البنك على تمكين المرأة نظراً لدورها المهم في رحلة نجاح البنك».

ورداً على سؤال حول قوة البنك قال التويجري إنها تكمن في الاستراتيجيات الواضحة التي وضعتها أكبر شركات الاستشارات العالمية إلى جانب الطلب المتنامي في السوق الكويتي على الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية والاستثمار في الموارد البشرية إلى جانب الاستثمار بقوة في الخدمات المصرفية الرقمية منذ سنوات مع وجود فريق تنفيذي عالي المستوى والتركيز على خدمة العملاء والسرعة في الإنجاز وتنفيذ الأفكار.

ونوه التويجري إلى أن البنك يفضل دائماً وصفه بأنه «مودرن إسلامي»، حيث احتل مكانة مرموقة في السوق، في ظل غياب الخدمات الحديثة المقدمة من البنوك الإسلامية الأخرى آنذاك، ليأتي البنك حينها ويسد تلك

