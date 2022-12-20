«الأهلي» راعي «النخبة العربية للتنس»

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أعرب البنك الأهلي الكويتي عن سعادته واعتزازه بتقديم رعايته لبطولة النخبة العربية للتنس 2022، التي يتولى تنظيمها الاتحاد الكويتي للتنس. وسوف تجري منافسات هذه البطولة على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس خلال الفترة الممتدة من 20 ولغاية 27 ديسمبر 2022.

سيشارك مجموعة من افضل اللاعبين العرب في بطولة هذا العام. وستقام المباريات في الملاعب المفتوحة ذات المستوى العالمي في المجمع والذي يسع عددا كبيرا من المتفرجين. وإضافةً على ذلك ستنقل المباريات مباشرة عبر قناة دولة الكويت الرسمية بالإضافة إلى القنوات التلفزيونية والرياضية الأخرى.

وتعليقًا على رعاية البنك الأهلي الكويتي لبطولة النخبة العربية للتنس 2022، قالت ليلى القطامي، رئيسة الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك الأهلي الكويتي: «نحن سعداء جدًا برعاية بطولة النخبة العربية للتنس التي تنظمها الكويت مع الاتحاد الكويتي للتنس. ستقام هذه البطولة على مستوى البطولات الإقليمية حيث انها ستضم نخبة من أفضل اللاعبين في العالم العربي والذين يشكلون مصدر إلهام للمواهب الوطنية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة واللياقة البدنية كجزء من أسلوب الحياة الصحية. وعلاوةً على ذلك، فإن مثل هذه البطولات تحفز العلاقات المجتمعية وتضع الكويت بقوة على خارطة بطولات التنس العربية».

وأضافت ليلى: «تعكس هذه المبادرة حرصنا والتزامنا تجاه المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الحياة الصحية من خلال زيادة الوعي بأهمية الرياضة على المستوى الفردي والمجتمعي والعالمي. فإننا دائماً نسعى لبناء مجتمعات نابضة بالحياة ووثيقة الترابط عبر تواجدنا وتقديم الدعم بصورة متواصلة للأنشطة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الرياضة في الوطن. واننا نؤمن بشدة أن هذا الأمر مهم ويسهم بشكل مباشر في تحسين الصحة العامة. حيث نتطلع لرؤيتكم وأن تكونوا جزءًا من هذا الحدث الذي لا يُنسى. سيكون ممثلو البنك الأهلي الكويتي جاهزين للإجابة عن أسئلتكم».

وتعتبر هذه الرعاية الأحدث في سلسلة من المبادرات الصحية والفعاليات الرياضية المماثلة والتي يرعاها البنك الأهلي الكويتي، بما في ذلك بطولة البنك الأهلي الكويتي لكرة القدم، والتي تعد جزءًا من البرنامج الاجتماعي السنوي للبنك والذي صمم للتفاعل مع الشباب من خلال تشجيع الرياضة وأسلوب الحياة الصحية منذ سن مبكرة. وعلى المستوى الوطني، يفخر البنك الأهلي الكويتي برعايته لبطولة كأس صاحب السمو أمير البلاد لكرة القدم، وهي تعتبر واحدة من أقدم بطولات كرة القدم وأكثرها عراقة في البلاد. كما كان البنك الأهلي الكويتي راعياً للمبارايات النهائية للدورة الـ 29 لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم بين فريقي نادي الكويت والنادي العربي.

