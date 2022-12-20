«الوطني» افتتح فرعاً جديداً بالمقر الرئيسي لـ«الكويتية»

مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم خدمات متميزة ومتطورة لعملائه كافة أينما كانوا. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الوطني بالخطوط الجوية الكويتية والممتدة على مدى سنوات طويلة، افتتح البنك فرعه الجديد داخل المقر الرئيسي للشركة.

يستهدف الفرع الجديد تقديم الخدمات المصرفية لجميع موظفي الخطوط الجوية الكويتية بما يوفره من حلول مصرفية رقمية بالكامل وخدمات تفاعلية تُمكن عملاء البنك من موظفي الشركة إتمام معاملاتهم بسرعة وسهولة.

وتم افتتاح الفرع الجديد بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد الدخان، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس معن رزوقي ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد العثمان، ومدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الخطوط الجوية الكويتية خالد البستان، ومدير دائرة خدمة العملاء في الخطوط الجوية الكويتية مشعل المطيري، إلى جانب عدد من قياديي وموظفي البنك والشركة.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: «تمتد شراكتنا الاستراتيجية مع الخطوط الجوية الكويتية لسنوات طويلة من التعاون المثمر الذي ساهم في تقديم أفضل الخدمات والعروض لعملاء المؤسستين وذلك ضمن حرصنا على ترسيخ علاقاتنا مع كل المؤسسات الرائدة في مختلف المجالات».

وأكد الصقر نهج الوطني الثابت في توفير كل الخدمات المتميزة لعملاء البنك أينما كانوا وذلك بفضل شبكة فروع وأجهزة السحب والصراف التفاعلي المنتشرة بكافة أرجاء الكويت إلى جانب القنوات الرقمية المتنوعة والأكثر تطوراً بما يجعل الوطني دائماً لأقرب لعملائه.

وأضاف الصقر: «نعمل على تطوير فروعنا لتصبح مستدامة وتطوير كافة خدماتها بما يمكنها من التكامل مع قنواتنا الرقمية وتقديم باقة من الخدمات المتميزة وحلول الدفع المتطورة وذلك في إطار حرصنا على حصول عملائنا بمختلف شرائحهم على تجربة مصرفية استثنائية».

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد الدخان: «علاقة الخطوط الجوية الكويتية وثيقة مع بنك الكويت الوطني وممتدة وتاريخية ونحرص دائماً على ترسيخها في ظل ثقتنا بالمؤسسة الرائدة بالقطاع المصرفي الكويتي وقدرتها على دعم جهودنا في مختلف المجالات بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية تجاه موظفينا وعملائنا».

وأوضح الدخان أن افتتاح فرع الوطني الجديد بالمقر الرئيسي للشركة يأتي في إطار حرص الخطوط الجوية الكويتية على توفير بيئة عمل مناسبة ومشجعة تساعد في تعزيز الأداء المتميز لموظفي الخطوط الجوية الكويتية بما يسهم في تحسين جودة ما نقدمه من خدمات استثنائية لعملائنا ولركابنا.

واختتم الدخان تصريحه بالتأكيد على توطيد أواصر الصلة والتعاون المشترك مع أحد أهم البنوك المرموقة في المنطقة وهو بنك الكويت الوطني، معرباً عن أمله في تعزيز هذه العلاقة المتينة بما يعود بالمصلحة على الاطراف كافة.

وعقب الافتتاح، زار وفد بنك الكويت الوطني مرافق المقر الرئيسي للخطوط الجوية الكويتية المختلفة بما فيها معرض الشركة الدائم والذي يحتوي على تاريخ وانجازات ومراحل نمو الطائر الازرق منذ تأسيسه في عام 1954 بالاضافة إلى زيارة مركز التحكم بالعمليات والاطلاع على حالة وصول ومغادرة الرحلات على الوجهات كافة التي تشغل لها الخطوط الجوية الكويتية بكل تفاصيل اجراءات الرحلة بداية من اقلاعها مروراً بخط سيرها ووصولها إلى وجهتها حتى عودتها إلى أرض الوطن.

ويمتد التعاون بين بنك الكويت الوطني والخطوط الجوية الكويتية إلى مجالات متعددة على صعيد تقديم بطاقات Visa Infinite الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية وVisa Signature الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية وVisa Platinum الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع، بالإضافة إلى الشراكة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وكانت شركة Visa العالمية قد كرمت بنك الكويت الوطني والخطوط الجوية الكويتية على النجاح الذي أحرزته بطاقات Visa الوطني- الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) بصفتها «البطاقة الأسرع نمواً في السوق».

