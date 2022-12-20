«معرض الكويت الدولي» دشنت «البناء»

مال وأعمال

أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن انطلاق فعاليات معرض البناء (بيتك) على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف بمشاركة حشد يمثل نخبة من الشركات المحلية المتخصصة باعتباره حدثاً يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين التنمية المستدامة ويستمر حتى 24 من ديسمبر الحالي.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم في بيان صحافي إن المعرض يهدف للجمع بين صناع القرار والمتخصصين في قطاع الإنشاء والبناء لعرض منتجاتهم وأبراز آخر الحلول المبتكرة والتطورات الصناعية فضلا عن جذب العديد من المستثمرين والمشترين المهتمين في المجال.

وأكدت الدهيم أهمية الفعالية التي تعرض في صالتي رقم (5) و(6) باعتبارها منصة رائدة لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات والابتكارات حيث يشهد قطاع الانشاءات في البلاد نموا في المشاريع التنموية منها السكنية ما ينعكس ايجابا على القطاع المحلي من خلال توافد العديد من الشركات في المعرض في وقت واحد.

وذكرت أن المعرض يمثل فرصة للمشاركين والمستهلكين والعارضين لإبراز أفضل ما توصلت إليه الحلول المبتكرة واتجاهات السوق الخاصة في قطاع البناء علاوة على أهميته في التواصل والالتقاء مع العملاء مباشرة وتبادل المعلومات والخبرات.

وأوضحت أن المعرض يستقطب شركات البناء الوطنية المختلفة والمقاولات والمهندسين والمقاولين العاملين في هذا المجال، مبينة أهمية الحدث للمواطن الكويتي الراغب في استكمال أو تجديد بناء بيته أو قسيمته حيث تشارك فيه جهات محلية ما بين مشارك وراع تمثل شركات ومؤسسات ومصانع ذات العلاقة.

وأشارت الدهيم إلى اهمية إقامة المعارض التي تعنى بالبناء ومواده الأساسية في السوق المحلي وذلك تزامنا مع الوقت التي تشهد البلاد تنمويا وصولا لتنفيذ رؤية الكويت الجديدة 2035 وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري وخدمة قطاع الانشاءات باعتباره رافدا اقتصاديا مهما في السوق المحلي.

وقالت إن شركة معرض الكويت الدولي دأبت على تنظيم هذا المعرض المتخصص بشكل دوري بعد نجاح معارض دورية عدة متخصصة في مجال البناء والتشييد فضلا عن جمع العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية ومن الجهات ذات العلاقة متوقعة أن يجذب المعرض العديد من الزوار.

ولفتت إلى حرص شركة معرض الكويت الدولي لتسويق وتنظيم جميع الفعاليات المحلية والعالمية اعدادا واشرافا كالمعارض والمؤتمرات والاجتماعات اضافة الى تقديم الاستشارات الى عملائها بخصوص هذه الفعاليات فضلا عن تقديم الخدمات والتسهيلات لمثل هذه المعارض الامر الذي شجع العديد من الدول على اقامة فعالياتها في دولة الكويت واختيارها للشركة لما تتمتع به من خدمات وتسهيلات احترافية.

وذكرت أن القطاعات المشاركة معنية في مواد البناء والنجارة والمقاولات العامة وكل اعمال الحديدة والالمنيوم والديكورات الداخلية والرخام والجرانيت والسيراميك والبلاط المتداخل والاصباغ والتمديدات الكهربائية بالاضافة إلى الادوات الصحية والمطابخ والخدمات الهندسية والانظمة الامنية وانظمة التكييف والتبريد.

وأشارت الدهيم إلى تأكيد شركات عدة رعايتها للمعرض تتقدمها شركة (برافو هومز) كراع بلاتيني و(العربي) كراع ماسي و(هيدروتيك الهندسية) و(دريم هومز) و(كيتشن كونسبت) و(اسيكو للصناعات) و(المجموعة) و(اكواسان) و(مصنع للانابيب البلاستيكية) كراع ذهبي في حين تأتي (مجموعة العطاوي) و(اس ام) و(الصناعات الوطنية) و(دخيل الجسار) و(وتوب دور) و(لامنيوم) و(توب دور) و(اي ال سي للمقاولات) و(قروب اكسيس) كراع فضي.

