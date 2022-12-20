قطر تقر موازنة 2023 بإيرادات متوقعة 228 مليار ريال

مال وأعمال

تقديرات الإيرادات الإجمالية في موازنة العام المالي 2023 ستبلغ 228 مليار ريال قطري (62.6 مليار دولار) فيما تُقدر المصروفات بـ 199 مليار ريال (54.7 مليار دولار)

اعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية امس الاثنين. ونقلت الوكالة، عبر تويتر، عن وزير المالية القطري، أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2023 تبلغ 228 مليار ريال قطري (62.6 مليار دولار) فيما ستقدر المصروفات بـ 199 مليار ريال (54.7 مليار دولار).

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يقفز فائض الموازنة العامة لدولة قطر في العام 2023 بنسبة 57.6 بالمئة، ليبلغ 70.3 مليار ريال، مقارنة بـ 44.6 مليار ريال في العام الحالي.

